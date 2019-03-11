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الأرصاد: غدا طقس دافئ شمالا حار على جنوب الصعيد والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الإثنين، 11 مارس 2019 10:50 ص
الأرصاد: غدا طقس دافئ شمالا حار على جنوب الصعيد والصغرى بالقاهرة 13 درجة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب أسامة عبد الحميد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

 

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على اقصى الغرب، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة .

 

وعن حالة البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية جنوبية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 9 درجات، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 9 درجات، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 12 درجة.


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