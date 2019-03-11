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الأرصاد: غدا ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة تسجل 27 درجة

الإثنين، 11 مارس 2019 12:14 م
الأرصاد: غدا ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة تسجل 27 درجة ارشيفية - الطقس
كتب محمود راغب
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 كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الارتفاع فى درجات الحرارة التى تشهدها البلاد تصل ذروته غدا الثلاثاء، حيث تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 27 درجة .

وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه مع يوم الأربعاء المقبل يشهد تحول ملحوظ فى حالة الطقس، حيث يتوقع انخفاض بدرجات الحرارة بقيم تصل 7 درجات، مع نشاط للرياح يكون مثيرة للرمال والأتربة، قد يصل لحد العاصفة على السواحل الشمالية، مع فرص لسقوط الأمطار هناك، يمتد للوجة البحرى، وقد يصل للقاهرة.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على السواحل الغربية دافئ على الوجه البحرى والقاهرة دافئ مائل للحرارة على شمال الصعيد حار بالنسبة لمثل هذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما توقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض الطرق، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

 

 


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