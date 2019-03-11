اضبط مخالفة.. أهالى "الديدامون" بالشرقية يشكون اختلاط مياه الشرب بالصرف

أعرب أهالي قرية الديدامون بالشرقية ، عن استيائهم بسبب انتشار القاذورات و وجود ثقوب في ماسورة الصرف الصحي المارة بترعة مياه الشرب نتيجة الإهمال .

و أكد الأهالي ، الماسورة المارة بكوبري الشيخ بمدخل القرية من ناحية جامعة الأزهر تنشر ورد النيل و القمامة ، بالإضافة الي تسريب من مياه الصرف أدي لاختلاط مياه الشرب الصرف ، مضفيا أنهم تقدموا بشكاوي متعددة للمسئولين بمجلس المدينة دون اهتمام منهم .

و ناشد المواطنين الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، بتوجيه الجهاز التنفيذي بسرعة تطهير الترعة و تغير الماسورة للحفاظ علي صحة المواطنين .