video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 11 مارس 2019 02:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اضبط مخالفة.. أهالى "الديدامون" بالشرقية يشكون اختلاط مياه الشرب بالصرف

الإثنين، 11 مارس 2019 01:00 ص
اضبط مخالفة.. أهالى "الديدامون" بالشرقية يشكون اختلاط مياه الشرب بالصرف مياه الصرف
الشرقية – إيمان مهنى
إضافة تعليق

أعرب أهالي قرية الديدامون  بالشرقية ، عن استيائهم بسبب  انتشار القاذورات و وجود ثقوب في ماسورة الصرف الصحي المارة بترعة مياه  الشرب  نتيجة الإهمال .

و أكد الأهالي ،  الماسورة المارة بكوبري الشيخ بمدخل  القرية من ناحية  جامعة الأزهر تنشر ورد النيل و القمامة ، بالإضافة الي تسريب   من مياه الصرف أدي لاختلاط مياه الشرب  الصرف  ، مضفيا أنهم تقدموا بشكاوي متعددة للمسئولين بمجلس المدينة دون اهتمام منهم .

و ناشد المواطنين الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، بتوجيه الجهاز التنفيذي بسرعة تطهير الترعة و تغير الماسورة للحفاظ علي صحة المواطنين .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة مُسن فى إنهيار منزل بالشرقية

استبعاد موظفة فيديو "مركز الكبد" بالزقازيق لاساءتها معاملة المواطنين

النيابة تستخرج جثة طفل قتله حداد بعد التعدى جنسيا لتشريحها بالشرقية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

الديدامون

فاقوس




لا تفوتك
صورة بألف كلمة.. السيسى يقبل يد والدة شهيدين بالقوات المسلحة

صورة بألف كلمة.. السيسى يقبل يد والدة شهيدين بالقوات المسلحة

الخارجية تؤكد سقوط 6 مصريين ضحايا فى حادث الطائرة الإثيوبية

الخارجية تؤكد سقوط 6 مصريين ضحايا فى حادث الطائرة الإثيوبية

الرئيس يرقى اللواء كامل الوزير لرتبة فريق.. ويطالبه: عاوز كل حاجة زى الكتاب ما بيقول.. السيسى: شمس مصر عادت للسطوع وحماية الأوطان مش بالكلام.. ويؤكد: مرتبات الجيش والشرطة طول عمرها متواضعة

الرئيس يرقى اللواء كامل الوزير لرتبة فريق.. ويطالبه: عاوز كل حاجة زى الكتاب ما بيقول.. السيسى: شمس مصر عادت للسطوع وحماية الأوطان مش بالكلام.. ويؤكد: مرتبات الجيش والشرطة طول عمرها متواضعة

الأهلى يدخل "حسبة برما" بعد الخسارة من فيتا كلوب بدورى الأبطال.. الأحمر يفقد 8 نقاط خارج الديار.. تراجع المستوى يثير القلق قبل قمة حسم الدورى..حراسة المرمى صداع مزمن.. ولاسارتى يبحث عن حظوظ التأهل أمام الساورة

الأهلى يدخل "حسبة برما" بعد الخسارة من فيتا كلوب بدورى الأبطال.. الأحمر يفقد 8 نقاط خارج الديار.. تراجع المستوى يثير القلق قبل قمة حسم الدورى..حراسة المرمى صداع مزمن.. ولاسارتى يبحث عن حظوظ التأهل أمام الساورة

كيف نفهم الثانوية التراكمية؟.. 20 معلومة توضح التفاصيل الكاملة لتطويرها

كيف نفهم الثانوية التراكمية؟.. 20 معلومة توضح التفاصيل الكاملة لتطويرها

محمد صلاح يصنع هدفا فى فوز ليفربول على بيرنلى 4 - 2.. فيديو

محمد صلاح يصنع هدفا فى فوز ليفربول على بيرنلى 4 - 2.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة