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استئناف التصويت بـانتخابات مجلس النواب التكميلية فى دائرة أشمون اليوم

الإثنين، 11 مارس 2019 06:00 ص
استئناف التصويت بـانتخابات مجلس النواب التكميلية فى دائرة أشمون اليوم انتخابات_ارشيفية
كتبت هدى أبو بكر
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تستأنف صباح اليوم عملية الاقتراع فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة أشمون بالمنوفية، حيث تفتح اللجان أبوابها فى التاسعة صباحا ويستمر التصويت حتى التاسعة مساء أو تصويت آخر ناخب موجود بالمجمع الانتخابى.

فى السطور القادمة يقدم "اليوم السابع" أهم الأرقام المتعلقة بالانتخابات فى الدائرة:

·       488 ألف و955 مواطنا عدد من لهم حق التصويت.

·       18: عدد المرشحين للانتخابات.

·       185: عدد اللجان الفرعية فى الدائرة.

·       1 :عدد اللجان العامة.

·       210 :عدد القضاة المشرفين على الانتخابات ، وهم الموزعين على اللجان الفرعية والعامة والمتابعة.

·       771 : دد الموظفين المشرفين على الانتخابات بالدائرة.

·       12 مارس:موعد تقديكم تظلمات المرشحين للجنة العامة بالمحافظة

·       17 مارس:إعلان نتائج الجولة الأولى للانتخابات.

 

 

 


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دائرة أشمون

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المنوفية




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