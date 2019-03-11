ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسى ليقترب من مستوى 15100نقطة بختام التعاملات

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، باستثناء تراجع طفيف لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 832.928 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 231 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 25.5 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 58.36% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 35.6%، والعرب على 6.04% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.30% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.69%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 7 ملايين جنيه، 13.9 مليون جنيه، 688 ألف جنيه، 1.6 مليون جنيه، 15.4 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 38.5 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 15098 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 2455 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.97% عند مستوى 19248 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 707 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1790 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 487 نقطة.

وارتفعت أسهم 83 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 54 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.