video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 11 مارس 2019 12:42 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعات العقارات والاتصالات

الإثنين، 11 مارس 2019 12:37 م
ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعات العقارات والاتصالات بورصة دبى - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.53% رابحا عدد 13.75 نقطة، ليغلق عند مستوى 2591.89 نقطة.
  
بلغت أحجام التداول، بختام تعاملات اليوم 71.1 مليون سهم، محققة ما قيمته 128.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 1916 صفقة لـ 29 سهما، وارتفع 15 سهماً، فيما انخفض 9 أسهم، واستقر 5 أسهم.
  
وارتفعت 6 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.15%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.06%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.80%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.63%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.22%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.95%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.08%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة إعمار مولز بنسبة 4.17%، ثم شركة تكافل الإمارات بنسبة 3.85%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة أمانات القابضة بنسبة 3.52%، ثم الشركة أملاك للتمويل بنسبة 1.94%. 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود سهم إعمار مولز

تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط 6 قطاعات

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة دبى

سوق دبى المالى

بورصه




لا تفوتك
الإخوانى بهجت صابر ينقلب على قيادات الإرهابية: "شوية طرطير ومرتزقة".. ويفضح أيمن نور وعمرو عبد الهادى وآيات عرابى: الإخوان تنفق عليهم.. ومحمود حسين حجز لهم غرف 5 نجوم فى اسطنبول.. ويؤكد: البرادعى آخره التغريد

الإخوانى بهجت صابر ينقلب على قيادات الإرهابية: "شوية طرطير ومرتزقة".. ويفضح أيمن نور وعمرو عبد الهادى وآيات عرابى: الإخوان تنفق عليهم.. ومحمود حسين حجز لهم غرف 5 نجوم فى اسطنبول.. ويؤكد: البرادعى آخره التغريد

صورة بألف كلمة.. السيسى يقبل يد والدة شهيدين بالقوات المسلحة

صورة بألف كلمة.. السيسى يقبل يد والدة شهيدين بالقوات المسلحة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة