ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعات العقارات والاتصالات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.53% رابحا عدد 13.75 نقطة، ليغلق عند مستوى 2591.89 نقطة.

بلغت أحجام التداول، بختام تعاملات اليوم 71.1 مليون سهم، محققة ما قيمته 128.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 1916 صفقة لـ 29 سهما، وارتفع 15 سهماً، فيما انخفض 9 أسهم، واستقر 5 أسهم.

وارتفعت 6 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.15%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.06%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.80%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.63%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.22%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.95%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.08%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة إعمار مولز بنسبة 4.17%، ثم شركة تكافل الإمارات بنسبة 3.85%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة أمانات القابضة بنسبة 3.52%، ثم الشركة أملاك للتمويل بنسبة 1.94%.