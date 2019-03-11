إيقاف مدير مدرسة بالشرقية عن العمل بسبب فيديو رقص للطلاب

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة مدير الإدارة التعليمية بالقنايات للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة، للتقصير والإهمال فى العمل ، كما قرر إيقاف مدير مدرسة الشهيد حمادة فهمى مباشر الثانوية العامة المشتركة التابعة للإدارة التعليمية بالقنايات عن العمل، لحين الإنتهاء من التحقيق فى واقعة الفيديو المتداول على صفحات التواصل الإجتماعى والذى يظهر فيه قيام بعض طلاب المدرسة بالأغانى والرقص على ما يسمى بأغانى المهرجانات.

وجه محافظ الشرقية وكيل وزارة التربية والتعليم، بإعادة تقييم أداء مديرى الإدارات التعليمية وإعداد تقرير للعرض عليه للوقوف على أوجه القصور والإهمال فى العمل وإتخاذ مايلزم حيال المقصرين، وكذلك إستدعاء أولياء أمور الطلاب أصحاب الواقعة لإخطارهم بما قام به أبنائهم وإحالة الواقعة للتحقيق، مشدداً على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بكل مركز ومدينة وحى ومديرية خدمية لضبط إيقاع العمل.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فور تداول الفيديو على صفحات التواصل الإجتماعى أصدر تعليماته للأستاذ عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بالتوجه إلى مدرسة الشهيد حماده فهمى مباشر الثانوية العامة المشتركة محل واقعة الفيديو للوقوف على مدى صحتها وإعداد تقرير للعرض على المحافظ لإتخاذ مايلزم قانوناً حيال الواقعة ومجازاة كل من يثبت تقصيره وإهماله فى العمل.