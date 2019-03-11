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إندونيسيا توقف تحليق طائرات من طراز بوينج 737 ماكس 8 لفحصها

الإثنين، 11 مارس 2019 03:15 م
إندونيسيا توقف تحليق طائرات من طراز بوينج 737 ماكس 8 لفحصها طائرة بوينج
رويترز
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قالت المديرة العامة لهيئة الطيران فى إندونيسيا بولانا براميستى اليوم الاثنين إن بلادها ستوقف مؤقتا تحليق طائرات الركاب من طراز بوينج 737 ماكس 8 لفحصها فى أعقاب حادث تحطم مميت لطائرة من هذا الطراز فى إثيوبيا.

وكانت طائرة من طراز بوينج 737 ماكس 8 تشغلها الخطوط الجوية الإثيوبية متجهة إلى نيروبى قد تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من مطار فى أديس ابابا أمس الأحد مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصا.

وقالت المسؤولة الإندونيسية فى بيان "إحدى الخطوات الجارى اتخاذها من جانب إدارة النقل الجوى هى إجراء فحص من خلال الوقف المؤقت لتحليق (الطائرات من طراز بوينج 737 ماكس 8) للتأكد من أن هذا النوع من الطائرات صالح للطيران".

ومن المقرر أن يبدأ الفحص غدا الثلاثاء لطائرة تملكها شركة الطيران الوطنية جارودا إندونيسيا و10 طائرات تملكها شركة ليون إير للطيران منخفض التكلفة.

فى أكتوبر تحطمت طائرة من طراز بوينج 737 ماكس 8 تشغلها شركة ليون إير بعد 13 دقيقة من إقلاعها من العاصمة الإندونيسية جاكرتا فى رحلة داخلية وقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 189 شخصا.

 

 


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