إزالة مخالفات على بحيرة البرلس .ومحافظ كفرالشيخ يناقش احتياجات الحماية المدنية

أكد المحافظ ،على اتخاذ جميع الإجراءات ضد المخالفين والمعتدين وكافة ممارسات الصيد المخالف ببحيرة البرلس بهدف الحفاظ على الثروة السمكية تنميتها وحماية حقوق الصيادين وتنفيذ القانون.

فيما قدم محافظ كفرالشيخ خالص الشكر للواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، لأمن كفرالشيخ، وشرطة المسطحات المائية والبيئة، والقيادات الأمنية وضباط وأفراد الشرطة، وجميع المشاركين بحملة إزالة التعديات ببحيرة البرلس، لجهودهم المخلصة والوطنية في الحفاظ على الثروة السمكية.

كما ناقش محافظ كفرالشيخ،، احتياجات الحماية المدنية بالعام المالى 2018/2019 ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية، مع اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، وبحضور اللواء محمد بندارى، السكرتير العام، واللواء خالد اسماعيل، مساعد مدير الأمن للأمن العام، والعميد رضا عبدالحميد مدير ادارة الحماية المدنية بالمحافظة.

قال الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إن حملة إزالة التعديات على بحيرة البرلس، تمكنت من ضبط فلوكة خشبية بدون ترخيص عليها ماكينة كبيرة محلى الصنع،و عليها 42000 وحدة زريعة طوبار ، كما ضبطت فلوكة خشبية بدون ترخيص عليها ماكينة كبيرة محلى الصنع وضبط عليها 10000 وحدة زريعة طوبار، وضبطت فلوكة خشبية بدون ترخيص ،وعليها 15000 وحدة زريعة طوبار وعليها عدة غزل زريعة بطول 50م وأسطوانة أكسجين، وحررت الحملة 10 قضايا خط غزل دورة مخالف بطول 1000 متر، وضبط 10 قضايا ضبط جوابى ذريعة مخالفة بواقع 10 جوبية ، وضبط 5 قضايا ضبط غزل جانب مخالف بطول 500 متر تقريباً، وضبط 5 قضايا غزل طيور مهاجرة مخالفة بطول 500 متر تقريباً، وضبط 2 قضايا عمل تحاويط ورد نيل وغرائز خشبية بدون ترخيص، وإزالة 150 علبة غزل دورة مخالف بطول 1000 متر تقريباً ، وإزالة 150 جوبية زريعة مخالفة بواقع 150 جوبية تقريباً، وإزالة 700 متر غزل طيور مهاجرة مخالفة، وإزالة 150 غريزة خشبية معدة للصيد المخالف، وإزالة حالتين من تحاويط ورد النيل والغرائز الخشبية على مساحة 3 فدان تقريباً.