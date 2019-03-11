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الإثنين، 11 مارس 2019 05:48 م
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أول صور لموقع حادث تحطم الطائرة الإثيوبية المنكوبة

الإثنين، 11 مارس 2019 05:24 م
أول صور لموقع حادث تحطم الطائرة الإثيوبية المنكوبة موقع تحطم الطائرة الإثيوبية المنكوبة
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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نشرت وكالة رويترز للأنباء أول صور لموقع حادث تحطم الطائرة الإثيوبية المنكوبة، والتى تحطمت صباح أمس الأحد، أثناء رحلتها إلى العاصمة الكينية نيروبى، وكان على متنها 149 راكبا وثمانية أفراد من طاقم الطائرة، والتى أكدت السلطات مصرع جميع الركاب على متن الطائرة.

وانخفضت الطائرة من الرادار بعد 6 دقائق من مغادرتها أديس أبابا، وفقًا لتغريدة محلل الطيران أليكس ماشراس،  والذى أكد تسليم طائرة بوينج 737 MAX 8 الجديدة إلى شركة الطيران قبل 4 أشهر فقط.

وأضاف ماشراس، فى تغريدته له، أن العلامة التجارية الجديدة بوينج 73MAX تقدم الخدمة مع العديد من شركات الطيران فى جميع أنحاء العالم بما فى ذلك: "الخطوط الجوية الأمريكية، النرويجية، فلاى دبى، اير إيطاليا، والخطوط البولندية LOT وTUI.

 
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