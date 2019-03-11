أول صور للفريق كامل الوزير بالزي المدني خلال أدائه اليمين وزيراً للنقل

كتب محمد الجالى

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أداء حلف اليمين للفريق كامل الوزير، وزيراً للنقل.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه عقب أداء اليمين اجتمع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، حيث وجه الرئيس خلال الاجتماع ببذل أقصى الجهد لتطوير منظومة السكة الحديد بشكل شامل، بالنظر لأهمية ذلك القطاع وتأثيره بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.

و شدد الرئيس على اتخاذ جميع التدابير اللازمة والإجراءات المطلوبة لتعزيز وتطوير معايير الأمان والسلامة بالسكة الحديد والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية الحديثة، فضلاً عن مواصلة تطوير الشبكة القومية للطرق على مستوي الجمهورية والالتزام في هذا الإطار بالخطط والبرامج الزمنية المحددة.



