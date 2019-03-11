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أمريكا تحث الهند على وقف شراء النفط من حكومة مادورو

الإثنين، 11 مارس 2019 08:19 ص
أمريكا تحث الهند على وقف شراء النفط من حكومة مادورو النفط
رويترز
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قال كبير مبعوثى واشنطن لفنزويلا إليوت أبرامز إن الولايات المتحدة تحث الهند على وقف شراء نفط من حكومة الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو بعد أن هددت إدارة الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع بفرض مزيد من العقوبات الأمريكية لقطع شريان الحياة المالى عن مادورو.

وقال أبرامز فى مقابلة مع رويترز "نقول إنه يجب عليكم عدم مساعدة هذا النظام. عليكم أن تقفوا بجانب الشعب الفنزويلى". وأضاف أن إدارة ترامب أعطت نفس الرسالة لحكومات أخرى كما قدمت حجة مماثلة للبنوك والشركات الأجنبية التى تعمل مع مادورو.

وتأتى المحادثات مع الهند فى الوقت الذى هددت فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها الاقليميون الذين يدعمون زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو بفرض مزيد من العقوبات لوقف تدفق العائدات على حكومة مادورو وإجباره على التنحى.

وتعتبر واشنطن جوايدو الرئيس الشرعى لفنزويلا وفرضت عقوبات على قطاع النفط هناك وأعلنت تجميد أصول كبار مسؤولى الحكومة الفنزويلية وفرض حظر على حصولهم على تأشيرات.

وتعد السوق الهندية مهمة للاقتصاد الفنزويلى لأنها تمثل تاريخيا ثاني أكبر الزبائن التى تدفع ثمن النفط الخام الفنزويلى نقدا بعد الولايات المتحدة التى سلمت السيطرة على معظم هذه العائدات لجوايدو من خلال العقوبات على مادورو. وتريد واشنطن أن تحذو الهند حذوها.

 

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