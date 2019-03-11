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ألمانيا تتوعد بالضغط على تركيا حتى تمنح الصحفيين الأجانب التصاريح اللازمة

الإثنين، 11 مارس 2019 06:02 م
ألمانيا تتوعد بالضغط على تركيا حتى تمنح الصحفيين الأجانب التصاريح اللازمة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
أ ش أ
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أكدت الحكومة الألمانية، اليوم الإثنين، أنها ستستمر فى الضغط على تركيا لكى تمنح الصحفيين الأجانب أوراق الاعتماد اللازمة لتمكينهم من العمل فى البلاد.

وصرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفان سيبرت بأن القضية لا تنتهى بالنسبة لبلاده عند مغادرة صحفييها الاثنين تركيا، مؤكدا "سنستمر فى التعبير عن مصالحهما"، حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى" الإخبارية.

كما حث سيبرت الحكومة التركية على التوصل لحل سريع للصحفيين الألمانيين والأوروبيين اللذين ينتظرون تمديد أوراق اعتمادهم، وبسؤاله عن وضع الصحفيين الأتراك أكد المتحدث أن بلاده تعى بشكل كبير صعوبة وضع الصحافة الحرة فى تركيا.

وكانت السلطات التركية امتنعت عن إصدار تصاريح عمل لصحفيين ألمانيين اثنين ما أجبرهما على مغادرة البلاد وأثار القرار اعتراض مسؤولين فى ألمانيا.

 

 


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