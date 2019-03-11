video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 11 مارس 2019 12:44 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب اليوم الاثنين 11-3-2019 فى مصر

الإثنين، 11 مارس 2019 12:43 م
أسعار الذهب اليوم الاثنين 11-3-2019 فى مصر الذهب
كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق
كشفت شعبة المعادن فى الغرفة التجارية بالقاهرة، استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين 11 مارس عند 631 جنيها للجرام، وهو الأكثر رواجا فى سوق الصاغة بمصر، بمستهل تعاملات الأسبوع فى سوق الصاغة.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

 

عيار الذهب 21 سجل 631 جنيها للجرام.
عيار الذهب 24 سجل 721.25 جنيه للجرام.
عيار الذهب 18 سجل 540.75 جنيه للجرام.
الجنيه الذهب 5048 جنيها للجرام.
أوقية الذهب 1298 دولارا.
 
وكان سعر الذهب ارتفع يوم السبت 9 مارس نتيجة صعود سعر الذهب عالميا من 1294 دولارا إلى 1298 دولارا لتقترب الأوقية من حاجز المقاومة 1300 دولار.
 
يقدم "اليوم السابع" خدمه لقرائه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر، فأسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.
 
أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الذهب يستقر قرب أعلى مستوى فى أسبوع وسط مخاوف من تباطؤ عالمى

سعر الذهب

الذهب اليوم

اخبار الاقتصاد

اسعار الذهب في مصر

الذهب

جرام الذهب




لا تفوتك
الإخوانى بهجت صابر ينقلب على قيادات الإرهابية: "شوية طرطير ومرتزقة".. ويفضح أيمن نور وعمرو عبد الهادى وآيات عرابى: الإخوان تنفق عليهم.. ومحمود حسين حجز لهم غرف 5 نجوم فى اسطنبول.. ويؤكد: البرادعى آخره التغريد

الإخوانى بهجت صابر ينقلب على قيادات الإرهابية: "شوية طرطير ومرتزقة".. ويفضح أيمن نور وعمرو عبد الهادى وآيات عرابى: الإخوان تنفق عليهم.. ومحمود حسين حجز لهم غرف 5 نجوم فى اسطنبول.. ويؤكد: البرادعى آخره التغريد

صورة بألف كلمة.. السيسى يقبل يد والدة شهيدين بالقوات المسلحة

صورة بألف كلمة.. السيسى يقبل يد والدة شهيدين بالقوات المسلحة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة