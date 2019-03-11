أسعار الذهب اليوم الاثنين 11-3-2019 فى مصر

كتب إسلام سعيد

كشفت شعبة المعادن فى الغرفة التجارية بالقاهرة، استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين 11 مارس عند 631 جنيها للجرام، وهو الأكثر رواجا فى سوق الصاغة بمصر، بمستهل تعاملات الأسبوع فى سوق الصاغة.



وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار الذهب 21 سجل 631 جنيها للجرام.

عيار الذهب 24 سجل 721.25 جنيه للجرام.

عيار الذهب 18 سجل 540.75 جنيه للجرام.

الجنيه الذهب 5048 جنيها للجرام.

أوقية الذهب 1298 دولارا.

وكان سعر الذهب ارتفع يوم السبت 9 مارس نتيجة صعود سعر الذهب عالميا من 1294 دولارا إلى 1298 دولارا لتقترب الأوقية من حاجز المقاومة 1300 دولار.

يقدم "اليوم السابع" خدمه لقرائه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر، فأسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.