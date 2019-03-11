أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 3 - 11 -2019

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 3-11-2019.



إيقاف تداول 9 شركات قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى عبر المحيطات للسياحة، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، ليسيكو مصر، مستشفى النزهة الدولى، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، العربية للصناعات الهندسية، ايديتا للصناعات الغذائية، مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

البورصة تربح 4.4 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، باستثناء تراجع طفيف لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 832.928 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 231 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 25.5 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 58.36% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 35.6%، والعرب على 6.04% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.30% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.69%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 7 ملايين جنيه، 13.9 مليون جنيه، 688 ألف جنيه، 1.6 مليون جنيه، 15.4 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 38.5 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 15098 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 2455 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.97% عند مستوى 19248 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 707 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1790 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 487 نقطة.

وارتفعت أسهم 83 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 54 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بسعر إغلاق 1.921 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.77%

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 6.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9%

- ايديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 19.570 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.72%

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 4.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.93%

- مصر الجديدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 21.590 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.11%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- عبر المحيطات للسياحة بسعر إغلاق 0.060 دولار بنسبة تراجع بلغت 6.25%

- مستشفى النزهة الدولى بسعر إغلاق 51.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.20%

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 21.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.54%

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 3.110 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.12%

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 13.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.54%