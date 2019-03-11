أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 11-3-2019

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 11-3-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، باستثناء تراجع طفيف لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 832.928 مليار جنيه.



البورصة تربح 4.4 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، باستثناء تراجع طفيف لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 832.928 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، باستثناء تراجع طفيف لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 832.928 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 231 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 25.5 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 58.36% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 35.6%، والعرب على 6.04% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.30% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.69%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 7 ملايين جنيه، 13.9 مليون جنيه، 688 ألف جنيه، 1.6 مليون جنيه، 15.4 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 38.5 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 15098 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 2455 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.97% عند مستوى 19248 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 707 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1790 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 487 نقطة.

وارتفعت أسهم 83 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 54 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

إم بى للهندسة قالت شركة إم بى للهندسة، إنها تلقت طلباً من صندوق استثمار أجنبى يبدى رغبته فى المساهمة بزيادة رأس المال الشركة فى حدود 197 مليون جنيه على مدار 3 سنوات، مضيفة أنها بصدد دراسة العرض المقدم من الصندوق، طبقاً للخطة التوسعية للشركة.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 5.73 مليون جنيه خلال 2018، مقابل أرباح بلغت 9.69 مليون جنيه بالعام المقارن، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

وحققت مبيعات بلغت 159.3 مليون جنيه خلال الفترة، مقابل مبيعات بلغت 132 مليون جنيه فى الفترة العام المقارن.

بلتون توقع بنك الاستثمار بلتون، خفض أسعار الفائدة بين 50-100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذى سيعقد يوم 28 مارس 2019. توقع بنك الاستثمار بلتون، خفض أسعار الفائدة بين 50-100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذى سيعقد يوم 28 مارس 2019.

وبرر بلتون، فى تقرير بحثى توقعه لعدة أسباب وهى أولا استمرار الظروف العالمية المواتية فى ظل الحد من السياسة النقدية التضييقية، مما يدعم استكمال البنك المركزى المصرى لسياسته النقدية التوسعية، وثانيا فى ضوء غياب العوامل المساعدة والمتمثلة فى تغيير سنة الأساس، كان من المتوقع ارتفاع مستويات التضخم عن معدلات ديسمبر 2018 مما دفع البنك المركزى المصرى إلى تأجيل هدف التضخم أقل من 10% لعام 2021، متوقعة أن تظل قراءات التضخم العام رهينة المسار غير المحدد المتقلب لأسعار السلع الغذائية والناتج عن اضطرابات السوق المختلفة، مما يمنح ارتفاعات التضخم طبيعة مؤقتة.

وأضاف ثالثا تتمثل مهمة البنك المركزى فى تحقيق التوازن بين النمو والتضخم فضلاً عن دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى الحكومى، والذى يمثل خفض عبء خدمة الديون عنصراً رئيسياً فيه، حيث يمثل 10% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2017/2018، واستمرار التدفقات الداخلة إلى أدوات الدخل الثابت، مما يؤكد تجدد شهية المستثمرين، وذلك على الرغم من هبوط عائدات السندات الحكومية، التى تؤكد وجود ضغوط محدودة على العملة المحلية- وهو عاملاً آخر فى اتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتابع ورابعا هناك فرصاً محدودة لخفض مستقبلى لأسعار الفائدة، حيث ستحث الضغوط التضخمية الموسمية على التحول إلى أسعار فائدة حقيقية سالبة بنهاية الربع الثانى لعام 2019، وذلك قبل هدوء معدلات التضخم بنهاية العام، بالإضافة إلى أن خفض أسعار الفائدة قبل الوقت المتوقع خلال شهر فبراير الماضى، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين، حيث يبعث رسالة قوية بالثقة فى السياسة النقدية الحالية فضلاً عن الثقة فى مسار العملة المحلية، مما يقلل المكون الاقتصادى فى عملية اتخاذ القرار.