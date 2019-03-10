video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 مارس 2019 08:05 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تحت شعار "أبطالنا قد التحدى"

"WE" راعى رئيسى للبعثة المصرية بالأولمبياد الخاص فى الإمارات

الأحد، 10 مارس 2019 06:36 م
"WE" راعى رئيسى للبعثة المصرية بالأولمبياد الخاص فى الإمارات المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات
كتبت: هبة السيد
إضافة تعليق

تحت شعار "أبطالنا قد التحدى"، تشارك البعثة المصرية فى بطولة الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص والمقامة فى دولة الإمارات العربية خلال الفترة من 14 الى 21 مارس 2019، وذلك برعاية المصرية للاتصالات we، كما ىتشارك البعثة المصرية هذا العام  بـ 69 لاعبا ضمن 7000 لاعب ولاعبة من 170 دولة حول العالم، يتنافسون فى 14 لعبة مختلفة خلال البطولة.

وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات " إن التزام الشركة الدائم بالوقوف خلف أبطالنا من ذوى القدرات الخاصة المشاركين ضمن البعثة المصرية فى دورة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص يأتى تأكيداً على الدور المتنامى الذى تقوم به الشركة لخدمة المجتمع".

وأضاف حامد: "إن استراتيجية الشركة فى مجال المسئولية المجتمعية ترتكز على عدد من المحاور يأتى على رأسها المساهمة فى دمج ذوى القدرات الخاصة فى نسيج المجتمع المصرى من خلال تأهيلهم رياضيا ونفسيا ومهنيا وتعزيز ثقتهم بأنفسهم بحيث يستطيعوا تمثيل مصر فى كافة المحافل الرياضية الاقليمية والدولية"، معربا عن تمنياته وجميع العاملين بالمصرية للاتصالات بالتوفيق للأبطال المشاركين فى البطولة، وإحراز العديد من الميداليات والمراكز المتقدمة فى هذا الحدث الرياضى الهام .

و المصرية للاتصالات WE هى الراعى الرئيسى للأولمبياد الخاص المصرى، وقد ساهمت المصرية للاتصالات بالتعاون مع الأولمبياد الخاص المصرى فى إنشاء عدد 5 مراكز تأهيل مهنى لتدريبهم على الأعمال الحرفية اليدوية والأعمال المكتبية فى 5 محافظات مختلفة ليكونوا أيضا فاعلين ومنتجين مدمجين فى نسيج المجتمع المصرى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عادل حامد الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات "صائد الصفقات"

المصرية للاتصالات

الاولمبياد الخاص

دولة الامارات

عادل حامد

الشبكة الرابعة

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
الرئيس السيسي: المشروعات القومية الجديدة لا تكلف موازنة الدولة شيئا

الرئيس السيسي: المشروعات القومية الجديدة لا تكلف موازنة الدولة شيئا

تحطم طائرة ركاب إثيوبية على متنها 157 شخصا خلال رحلة لنيروبى

تحطم طائرة ركاب إثيوبية على متنها 157 شخصا خلال رحلة لنيروبى

أشغال شاقة للمحترفين فى ملاعب العالم اليوم.. محمد صلاح يسعى لاستعادة ذاكرة التهديف مع ليفربول ضد بيرنلى.. تريزيجيه وكريم حافظ فى مغامرة جديدة مع قاسم باشا.. وكوكا لمواصلة التألق مع أولمبياكوس اليونانى

أشغال شاقة للمحترفين فى ملاعب العالم اليوم.. محمد صلاح يسعى لاستعادة ذاكرة التهديف مع ليفربول ضد بيرنلى.. تريزيجيه وكريم حافظ فى مغامرة جديدة مع قاسم باشا.. وكوكا لمواصلة التألق مع أولمبياكوس اليونانى

الفضائح تطارد قطر.. "صنداى تايمز" تكشف وثائق مسربة لرشاوى الدوحة السرية للفيفا.. الإمارة قدمت 880 مليون دولار للاتحاد الدولى مقابل استضافة كأس العالم 2022.. وقناة الجزيرة وقعت عقدا ضخما بحقوق البث لإتمام الصفقة

الفضائح تطارد قطر.. "صنداى تايمز" تكشف وثائق مسربة لرشاوى الدوحة السرية للفيفا.. الإمارة قدمت 880 مليون دولار للاتحاد الدولى مقابل استضافة كأس العالم 2022.. وقناة الجزيرة وقعت عقدا ضخما بحقوق البث لإتمام الصفقة

ليفربول يخشى مفاجآت بيرنلي فى الدوري الإنجليزي اليوم

ليفربول يخشى مفاجآت بيرنلي فى الدوري الإنجليزي اليوم

الحب مش بيريسنج ولا دبلة.. خبيرة علاقات ترد على موضة تركيب خاتم الخطوبة فى اللحم

الحب مش بيريسنج ولا دبلة.. خبيرة علاقات ترد على موضة تركيب خاتم الخطوبة فى اللحم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة