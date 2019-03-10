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CNN: إدارة ترامب تسعى للحصول على أموال من الدول المستضيفة للقوات الأمريكية

الأحد، 10 مارس 2019 11:00 ص
CNN: إدارة ترامب تسعى للحصول على أموال من الدول المستضيفة للقوات الأمريكية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد
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ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن إدارة ترامب تناقش داخليا كيفية جعل الدول التى تستضيف قوات أمريكية فى قوات السلم دفع المزيد من تكلفة إبقاء هذه القوات متمركزة فيها.
 
 
وأشارت شبكة "سى إن إن" إلى أن المصطلح المستخدم لصياغة صيغة محددة يجرى بحثها هو "التكلفة +50"، وهو ما يعنى أن الولايات المتحدة ستعمل على جعل الدول تغطى التكلفة الكاملة للوجود الأمريكى على أراضيها، وستدفع أيضا 50% من التكلفة إضافيا. والفكرة هى أن الدولة تحصل على قيمة معينة من الوجود العسكرى الأمريكى داخل حدودها، وعليها أن تدفع مقابل ذلك.
 
وكانت شبكة بلومبرج أول من كشف الأمر. وأوضح مسئولون أمريكيون مطلعون على الفكرة أن أحد الأعمدة الرئيسية للسياسة الخارجية لإدارة ترامب هو مشاركة العبء، وهو ما يعنى حث الحلفاء على دفع حصة أكبر من الاستثمار فى الدفاع الجماعى، وترى الإدارة أن هذه السياسة تمثل نهجا أكثر عدلا من السماء بأن يقع العبء كله على كاهل الولايات المتحدة.
 
وتتواجد القوات الأمريكية فى أكثر من 100 دولة حول العالم، بحسب ما تقول "سى إن إن".
 
وقالت مارجريت ماركويس، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى، إن ترامب قد ضغط على حلفاء الناتو بالفعل لدفع مزيد من الأموال للوفاء بمبدأ تخصيص 2% من الناتج القومى للتحالف للإنفاق الدفاعى، وهو ما أسفر عم 100 مليار دولار من التزامات جديدة فى الإنفاق الدفاعى.
 
 

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