5 شركات قطاع أعمال عام تستفيد من قانون ملفات الخصخصة تعرف عليها

قدمت وزارة قطاع الأعمال العام مقترحا بقانون جديد يتعلق بمعالجة موقف الشركات العائدة من الخصخصة، حيث من المنتظر بحسب المصادر مناقشة القانون فى اللجنة الاقتصادية ،بحضور عدد من ممثلى لجنة الشؤن القانونية بمجلس النواب وذلك خلال أيام.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن أبرز الشركات المستفيدة من القانون فور إقراره هى

١- شركة النيل لحليج الأقطان.

٢- شركة طنطا للكتان.

٣- شركة سيمو الشرق الأوسط للورق.

٤- شركة المراجل البخارية.

٥- شركة عمر إفندى.

ويتضمن القانون إحالة ملفات تلك الشركات إلى اللجنة الوزارية لفض المنازعات للفصل فيها، وتعد شركة النيل لحليج الأقطان المستفيد الأكبر حال اقرار القانون.