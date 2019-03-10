وكيل زراعة دمياط: جولات للإدارات الفنية لعلاج إصابات زراعة القمح بالصدأ

دمياط عبده عبد البارى

أكد المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط على تكثيف المرور على زراعات القمح من خلال لجان الإرشاد والمكافحة والتدخل الفورى للعلاج فور رصد أى إصابات بالصدأ.

كما شدد عبد السميع على مديرى الادارات الفنية بالمديرية بسرعة الانتهاء من تسجيل بيانات كافة الحائزين، وحث المزارعين على التوجه للجمعيات الزراعية للتاكيد على صحة بياناتهم بجميع الوسائل المتاحة و كذا النداءات بالمساجد بهذا الخصوص .

وأكد على ضرورة حل وحسم شكاوى المواطنين وكذلك التصدى لأى تعديات على الأرض الزراعية بالبناء أو التشوين أو التبوير أو التقسيم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .