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وزير النفط الكويتى: الأسعار الحالية جيدة للمنتجين والمستهلكين

الأحد، 10 مارس 2019 06:00 ص
وزير النفط الكويتى: الأسعار الحالية جيدة للمنتجين والمستهلكين النفط - صورة أرشيفية
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أكد وزير النفط الكويتي خالد الفاضل أن الأسعار الحالية للنفط جيدة للمنتجين والمستهلكين.

فيما قال وزير الطاقة الإماراتي إن بلاده ستلتزم بحصتها في الخفض لشهر فبراير وفقا للاتفاق بين أوبك وحلفائها.
جاء ذلك فى تصريحات لوكالات عربية


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وزير النفط الكويتي

النفط

اسعار النفط




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