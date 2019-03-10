وزير النفط الكويتى: الأسعار الحالية جيدة للمنتجين والمستهلكين

أكد وزير النفط الكويتي خالد الفاضل أن الأسعار الحالية للنفط جيدة للمنتجين والمستهلكين.

فيما قال وزير الطاقة الإماراتي إن بلاده ستلتزم بحصتها في الخفض لشهر فبراير وفقا للاتفاق بين أوبك وحلفائها.

جاء ذلك فى تصريحات لوكالات عربية