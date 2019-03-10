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وزير المالية عن طرح الشرقية للدخان بالبورصة: "الشركة جوة البلد محدش هياخدها بره"

الأحد، 10 مارس 2019 02:59 م
وزير المالية عن طرح الشرقية للدخان بالبورصة: "الشركة جوة البلد محدش هياخدها بره" وزير الماليه
كتب عبد اللطيف صبح
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أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن برنامج الطروحات لا يعنى على الإطلاق خصخصة شركات قطاع الأعمال العام، لافتا إلى أن ما تم بالشركة الشرقية للدخان هو طرح 4.5% من أسهم الشركة فقط، وأن الدولة محتفظة بأغلبية الأسهم.

 

وقال الوزير: "لا يوجد خصخصة وما يتم هو طرح نسبة فقط من الأسهم، والطرح هو أحد مصادر التمويل وضخ أموال من مصادر متنوعة، ويهدف إلى إصلاح شركات قطاع الأعمال العام، والشركة جوة البلد محدش هياخدها ويجرى بيها برا مصر".

 

وأشار الدكتور محمد معيط إلى أن برنامج الطروحات يهدف إلى تشجيع المستثمرين على المشاركة فى سوق الأوراق المالية، لافتا إلى أن الموازنة الحالية تتضمن 10 مليارات جنيه إيرادات من حصيلة الطروحات ولم يُحصل منها جنيه واحد حتى الآن.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن، لمناقشة طلبات الإحاطة الموجهة لكل من الدكتور وزير المالية، والدكتورة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، المقدمة من النائب محمد أحمد إسماعيل، بشأن برنامج الطروحات ووقت طرح الأسهم وسياسة تسعير الأسهم ومدى الانخفاض الذى صاحب الأسعار، وبشأن ما تم عرضه من برامج الطروحات ومدى جدوى تلك البرامج.

 


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