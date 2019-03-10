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وزير التنمية المحلية يهنئ القيادات النسائية بالوحدات المحلية بمناسبة يوم المرأة

الأحد، 10 مارس 2019 12:08 م
وزير التنمية المحلية يهنئ القيادات النسائية بالوحدات المحلية بمناسبة يوم المرأة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن
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وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية التهنئة للمرأة المصرية، وللقيادات النسائية العاملة فى الوحدات المحلية، والذين يقودون وبكفاءة وتفانى وإقتدار العديد من الوحدات المحلية بكافة المدن والمحافظات المصرية، مشيداً بجهود العاملات فى وحدات تكافؤ الفرص وحماية المرأة وتمكينها بمختلف المدن والمحافظات.
 
جاء ذلك فى كلمة للوزير بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمى، وأضاف اللواء محمود شعراوى أن المرأة المصرية وقفت عبر تاريخها سنداً لأمتها فى معركتها من أجل الإستقلال وفى معاركها من أجل التنمية فى ملحمة متواصلة من الكفاء كان محلاً لتقدير الدولة والقيادة السياسية عبر العصور.
 
وأشار الوزير إلى أن صعود المرأة لمنصب المحافظ ونائبه ورئاسة العديد من المدن والأحياء ، وتولى مناصب قيادية فى الحكومة ومجلس النواب، يضيف لمكانة المرأة المصرية والإحترام الذى باتت تحظى به عربياً وأفريقياً ودولياً ، وهى مكانة مستحقة حفرتها بسواعدها فى كافة المجالات العلمية والسياسية والاقتصادية والثقافية والإجتماعية كما حققت لمصر انتصارات فى كافة المجالات .
 
وأوضح اللواء محمود شعراوى أن قضايا المرأة ودعمها وتمكينها وخلق فرص عمل لها وتوفير الحماية لها من العنف والتميز هو أحد أولويات وأهداف استراتيجية الوزارة ، بما يتفق مع تحقيق الأهداف الوطنية وما تضمنته خطة استراتيجية مصر 2030 ، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وخطة أفريقيا 2063 وما تتصمنه تلك الأجندات من التزامات وتسعى وزارة التنمية المحلية للايفاء بالتزاماتها تجاه تلك الأهداف بالتعاون والتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة .
 
 

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التنمية المحلية

المرأة

الوحدات المحلية




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