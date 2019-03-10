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وزير الإسكان: تخصيص 50 فدانا بـ"القاهرة - الإسكندرية" الصحراوى لإقامة مشروع سياحى

الأحد، 10 مارس 2019 10:06 ص
وزير الإسكان: تخصيص 50 فدانا بـ"القاهرة - الإسكندرية" الصحراوى لإقامة مشروع سياحى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان
كتب - أحمد حسن
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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على تخصيص مساحة 50 فداناً بمدخل مدينة السادات السكنى، على طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى، لصالح احدى الشركات العقارية،  لإقامة مشروع سياحى متكامل، على أن تلتزم الشركة بسداد مبلغ مقدم 25 % من القيمة البيعية لقطعة الأرض خلال شهر من تاريخ إخطارها بالتخصيص والتسعير، والباقى علي 4 سنوات محملة بالأعباء تبدأ من تاريخ سداد الدفعة المقدمة، وطبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة فى هذا الشأن، واستيفاء مستندات الدراسة الاقتصادية وموافقة قطاع الشئون المالية والإدارية بالهيئة عليها أولاً، ويتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير بالهية لتحديد المعاملة المالية المتبعة فى هذا الشأن، مع الالتزام بالاشتراطات البنائية، ومدة تنفيذ المشروع لا تزيد عن 4 سنوات تبدأ من استصدار القرار الوزارى.
 
وقالت المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة السادات: يشمل المشروع الذى ستنفذه الشركة على متحف الأحياء المائية (الأكواريوم)، والذى يسمح للزائر التجول تحت الماء من خلال أنفاق زجاجية، لرؤية أعماق البحر وما فيها من شعاب مرجانية، وأحياء مائية، وتضاريس خلابة، ويضم المشروع المقرر إنشاؤه من قِبَلِ الشركة أيضاً، الأكوابارك العالمية، وستكون من أكبر الملاهي المائية فى العالم، وتضم (45 لعبة مائية متنوعة تتناسب مع جميع الأعمار - حمامات السباحة - مسطحات خضراء - مطاعم وكافيهات)، بجانب حديقة الفراشات والحدائق العطرية، وتحتوي على عدد كبير من الأشجار والشجيرات الخاصة بالفراشات، بالإضافة إلى حديقة الطيور الدولية، وتحتوى على محميات طبيعية وبحيرات صناعية وطبيعية، وأنواع نادرة من الطيور، وشلالات، ومسطحات خضراء.
 
 

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