وزيرة الصحة: إطلاق 42 قافلة طبية لتقديم الخدمة الصحية بالمجان للمواطنين

وأكدت وزيرة الصحة، ان الوزارة ماضية فى تنفيذ القوافل العلاجية للمواطنين وخاصة بالمناطق والقرى الأكثر فقراً والمحرومة من الخدمات الطبية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المحافظات التى ستطلق بها القوافل هي الدقهلية، والمنيا، والوادي الجديد، وأسوان، وجنوب سيناء، وقنا، والجيزة، والغربية، ومطروح، والمنوفية، والسويس، ودمياط، والإسكندرية، وبنى سويف، والشرقية، والفيوم ، وكفر الشيخ، والقليوبية، وبورسعيد، والقاهرة، والبحر الاحمر، والبحيرة، وأسيوط، والإسماعيلية، لافتا إلى أنها تستمر لمدة يومين بكل محافظة.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه سيتم اطلاق 3 قوافل طبية مجانية يومى 11 و12 مارس الحالي في مناطق كفر سنجاب مركز تمى الامديد محافظة الدقهلية، و البلاعزتين مركز مغاغة محافظة المنيا، و عثمان بن عفان مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد، كما سيتم اطلاق 5 قوافل طبيه فى مناطق نجع العرب مركزدراو محافظه اسوان,واديي الشيخ عواد ومجمع السلام مركز كاترين محافظه جنوب سيناء, وبركه مركز نجع حمادى محافظه قنا, والشنباب مركز البدرشين محافظه الجيزه, وسملا مركز قطور محافظه الغربي، فى يومى 12 و13 من الشهر نفسه.

ولفت "مجاهد" إلى أنه سيتم إطلاق 7 قوافل طبية أخرى يومى 13و14 من الشهر الجارى فى مناطق الجفيرة مركز الضبعة محافظة مطروح، والخطاطبة المحطة مركز السادات محافظة المنوفية، ووحدة الجناين محافظة السويس، وابو جريدة مركز فارسكور محافظة دمياط، والنهضة مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، وفلسطين مركز العامرية محافظة الاسكندرية، وعزبة الصعايدة مركز سمسطا محافظة بني سويف، كما تم اطلاق قافلة طبية أخرى فى منطقة العلاقمة مركز ههيا محافظة الشرقية، فى يومى 14 و15 مارس.

من جانبها أشارت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام لإدارة لقوافل الطبية بالوزارة، أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية يومي 15 و16 مارس الجاري في مناطق كفر الواصلين مركز اطفيح محافظة الجيزة، والنهضة الجديدة مركز دكرنس محافظة الدقهلية، والطرقة مركز كاترين محافظة جنوب سيناء، كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية أخرى بمناطق الظاهرية مركز شرق محافظة الإسكندرية، وسيدنا الخضر مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم، والسالمية مركز فوة محافظة كفر الشيخ، واجهور الكبرى مركز طوخ محافظة القليوبية، وذلك يومي 16و17 من الشهر نفسه.

وذكرت "الصادق" إنه سيتم اطلاق 3 قوافل طبية مجانية يومى 17 و18 مارس فى مناطق قرية ام خلف مركز جنوب بور سعيد، ومركز طبي النهضة الجديدة مركز السلام محافظة القاهرة، وماض جنوب غرب المدينة مركز حلايب وشلاتين محافظة البحر الاحمر، كما سيتم اطلاق 4 قوافل طبية أخرى يومي 18 و19 مارس الحالى فى مناطق ميت القرشي مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، والأربعين 4 مركز باريس محافظة الوادى الجديد، وحمور الجديدة مركز الدلنجات محافظة البحيرة، وقرية 7 و8 مركز المنيا، فى يومى 18 و19 من شهر مارس.

كما سيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى فى يومى 19 و20 من الشهر الجارى بمناطق الزرابى مركز ابوتيج محافظة اسيوط، والحساسين مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة، ووادي معير مركز الطور محافظة جنوب سيناء، وابورماد وجبل علبة وادلديت مركز حلايب وشلاتين محافظة البحر الأحمر، والتوفيقية مركز كوم امبو محافظة اسوان، وأخيرا سيتم اطلاق 7 قوافل طبية أخرى بمناطق النواميس مركز الواسطى محافظة بني سويف، ودمياط الجديدة محافظة دمياط، وجدة مركز باريس محافظة الوادي الجديد، والوقاد مركز العامرية محافظة الاسكندرية، وابو غلبة مركز السلوم محافظة مطروح، وناصف مركز السادات محافظة المنوفية، والمحسمة الجديدة مركز أبو صوير محافظة الاسماعيلية، وذلك في يومي 20 و21 من ذات الشهر.

وفي ذات السياق، أكد المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة، أن الخدمات التي تقدمها القوافل الطبية تتمثمل فى الكشف المجاني لجميع التخصصات الطبية شاملة النساء والباطنة والاطفال والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الكشف المبكرعن أمراض الضغط والسكر، ومعامل لإجراء الاشعة والتحاليل الطبية، بالاضافة الى تحويل الحالات التى تحتاج الى اجراء عمليات الى مستشفيات وزارة الصحة .