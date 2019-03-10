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وزيرة البيئة تشهد تسليم معدات رفع كفاءة منظومة النظافة بكفر الشيخ

الأحد، 10 مارس 2019 02:42 م
وزيرة البيئة تشهد تسليم معدات رفع كفاءة منظومة النظافة بكفر الشيخ من مراسم تسليم معدات رفع كفاءة منظومة الجمع والنقل للمخلفات الصلبة
كتبت آية دعبس
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شهدت اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ مراسم تسليم معدات رفع كفاءة منظومة الجمع والنقل للمخلفات الصلبة كدعم مقدم من وزارة البيئة للمحافظة من خلال المرحلة الثانية للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة NSWMP  التابع للوزارة.
 
وجاء ذلك بحضور سفراء الإتحاد الأوروبى وسويسرا ونائب رئيس بعثة سفارة جمهورية ألمانيا الإتحادية، ووفد من شركاء التنمية من ممثلى الاتحاد الأوروبى EU ، بنك التعمير الألمانى KFW ووكالة التعاون الدولى الألمانية GIZ وهيئة المعونة السويسرية SECO وممثلى البرنامج الوطنى وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة.
 
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة أعدت المخطط الاستراتيجي لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة من خلال الجهة الإستشارية المتخصصة بالبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات لتحديد أولويات المشروعات والأنشطة المطلوب تنفيذها، ومنها الدعم بمعدات لتحسين ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والمعالجة والتدوير بما تتضمنه من إنشاء محطات وسيطة ومصانع لتدوير المخلفات ومدافن صحية، بالإضافة إلى المعدات اللازمة لأداء خدمات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص من المخلفات.
 
 وأشارت إلى أنه تم دعم المحافظة بهذه المعدات لرفع التراكمات من داخل مصنعي بيلا وسيدي سالم وتطويرهما، والدعم بمعدات رفع كفاءة المنظومة من جرارات ولوادر وماكينات تقليب ومقطورات وتوزيعها على مدن المحافظة، بالإضافة إلى تنفيذ بعض المشروعات التجريبية بمدن الرياض وبرج البرلس وكفر الشيخ على منظومة الجمع السكني للمخلفات البلدية الصلبة بمشاركة الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى لدمجهم وإشراكهم فى تطبيق المنظومة، كما تم إنشاء وحدة للتدخل السريع لمنظومة النظافة تكون مهمتها إزالة أى أسباب للشكاوى . 
 
وشددت الوزيرة على دور شركاء التنمية من الجهات الدولية المانحة فى دعم المشروعات التنموية والبنية التحتية فى مصر على مدار السنوات الماضية، والدور الحيوي لرفع وعى المواطنين بالمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات وتحفيز المشاركة المجتمعية لكافة فئات المجتمع خاصة الشباب ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والمرأة، حيث تعمل الوزارة حاليا على  تنفيذ استراتيجية للاتصال يكون المواطن وخاصة الشباب هم المحرك الرئيسي لها. 
 
ومن جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ كفر الشيخ أن رفع الوعى البيئى للمواطنين وتحفيز المشاركة المجتمعية فى الخطوات التنفيذية للمنظومة والنهوض بها من أهم التحديات التى تواجه  المنظومة، إضافة إلى التعاقد مع شركات لجمع المخلفات من المنازل وتحسين النظافة العامة بالأحياء ليشعر المواطن بالتغيير من خلال تشجيع القطاع الخاص ودمج مؤسسات المجتمع المدنى، وأشاد بالتعاون المثمر من خلال البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة بمراحله الثلاث فى تطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة.
 
ووجه سفير الاتحاد الأوروبى الشكر لوزيرة البيئة على تحسين إدارة ملف المخلفات الصلبة فى مصر، مضيفا أن مثل هذه البرامج تهدف إلى تحسين البيئة وخلق فرص عمل جديدة، وأن مصر من أكثر الدول كفاءة فى إدارة مواردها .
 
 
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