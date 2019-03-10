وزيرة البيئة تتفقد خطة العمل بالبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

يستقبل الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وبعثة الإتحاد الأوروبى ، اليوم الأحد ، لتفقد مراسم اصطفاف معدات رفع كفاءة منظومة النظافة، ومناقشة تطبيق منظومة النظافة بالمحافظة .

وأعلنت المحافظة أن محافظ كفر الشيخ ووزيرة البيئة، سيتابعان تنفيذ خطة العمل والاستثمارات الخاصة بالبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة بالمحافظة وزيارة نقطة التجميع بمدينة كفر الشيخ.

وأضافت أن سيتم تسليم ، معدات رفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة لمحافظة كفر الشيخ، بحضور سفيرى سويسرا والاتحاد الأوروبى، وممثلى شركاء التنمية من بنك التعمير الألمانى، ووكالة التعاون الدولى الألمانى.