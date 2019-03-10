وزارة التجارة والصناعة توفد بعثة رجال أعمال ومستثمرين إلى أوغندا

كتب إسلام سعيد

توفد وزارة التجارة والصناعة وفدا من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين إلى أوغندا خلال الفترة من اليوم 10 وحتى 15 مارس الجارى للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة بالسوق الأوغندى وفق ما صرح به مصدر مسئول بوراة الصناعة.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة، أن هناك فرصًا مميزة للتعاون مع أوغنذا خاصة في مجالات التصنيع الزراعي، والمحاصيل الزراعية، والمزارع السمكية والبترول والغاز والعقارات والبنية التحتية والسياحة، مشيراً إلى وزارة الصناعة تتطلع إلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والعام بالبلدين في مختلف المجالات لخلق مزيد من فرص التعاون.

وأشار، إلى أن الوفد المصرى يسعى إلى عقد صفقات وشراكات كبرى بين رجال الأعمال والقطاع الخاص بالبلدين، فى إطار السعى المصرى لتقوية العلاقات مع القارة الأفريقية.