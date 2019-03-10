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وزارة الأوقاف: نعمل على تطوير مصنع سجاد دمنهور.. ولن نستغنى عن العمالة

الأحد، 10 مارس 2019 01:32 م
وزارة الأوقاف: نعمل على تطوير مصنع سجاد دمنهور.. ولن نستغنى عن العمالة لجنة الشئون الدينية - ارشيفيه
كتب محمود حسين
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ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الأحد، خسائر مصنع سجاد دمنهور الناتجة عن سوء الإدارة وإهمال تطوير المصنع.

 

واستمعت اللجنة لممثلى وزارة الأوقاف الذين أكدوا حرصهم على تطوير المصنع وأن يكون إنتاجه كافيا لفرش جميع المساجد.

 

وقال ممثل مصنع سجاد دمنهور: "تعاقدنا على 625 ألف متر سجاد ليتم فرش جميع المساجد، وحتي الآن تم توريد 425 ألف متر، وخلال هذه السنة المصنع حقق أرباح 4 ملايين جنيه، والأمور بدأت تتحسن بشكل كبير، وتم التعاقد مع مركز بحوث الإسكان لإعداد دراسة عن تطوير المصنع واستغلاله الاستغلال الأمثل، ونحتاج لدعم النواب".

 

وتابع: "لا نستغنى عن عمالة مراعاة للجانب الاجتماعى، وانتهت المطالب الفئوية لعمال مصنع سجاد دمنهور وانخفضت الخسائر، والأمور في تحسن كبير".

 

وفي نهاية الاجتماع، أوصت لجنة الشئون الدينية بالبرلمان بموافاتها بالإجراءات التى اتخذتها وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية للنهوض بمصنع سجاد دمنهور، وتطوير قطاع التسويق والإنتاج.


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