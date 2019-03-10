video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 مارس 2019 05:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

والد شهيد الواحات لـ"اليوم السابع": فخور بتكريم الرئيس ودماء ابنى وقود التنمية

الأحد، 10 مارس 2019 04:28 م
والد شهيد الواحات لـ"اليوم السابع": فخور بتكريم الرئيس ودماء ابنى وقود التنمية الشهيد الضابط إسلام مشهور - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق
قال اللواء محمد مشهور والد البطل الشهيد اسلام مشهور شهيد ملحمة الواحات، سعداء بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لنا اليوم بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة.
 
واضاف والد الشهيد لليوم السابع، هذا التكريم اثلج القلوب واكد ان مصر لا تنسى ابناءها وأنهم في ضمير ووجدان هذا الوطن ، وان دماء  ابناءنا الشهداء كانت بمثابة وقود التنمية التي تشهدها مصر الآن.
 
وتابع والد الشهيد ، الرئيس حريص دائما على الاهتمام بالشهداء وتكريمهم وهذا الامر يزيح الحزن من قلوبنا ويؤكد ان الدولة لا تنسى ابناءها ، فشكرا لمصر وشعبها الكريم الذين لا ينسوا الأبطال .
 
وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددًا من أسر الشهداء، وذلك خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمقر مركز المنارة للمؤتمرات، للاحتفال بيوم الشهيد.
 
وخلال الحفل، كرم الرئيس أسر شهداء ضباط القوات المسلحة، وبينهم الشهيد البطل، عميد أركان حرب أحمد عبد الخالق الجعفرى، والشهيد البطل العقيد أركان حرب مصطفى أحمد الوتيدى، والشهيد البطل مقدم طيار سامى عزمى، والشهيد البطل، رائد عمرو فريد عبد الظاهر سعيد، والشهيد البطل، رائد مصطفى محمود محمد عبد الله، والشهيد البطل، رائد محمد عادل رزق، والشهيد البطل، نقيب إسلام على عبد السلام، والشهيد البطل نقيب أحمد محمد غنيمى عمار، ونقيب احتياط، محمد إمام عبد النبى شحاتة، والشهيد الملازم أول سعيد سعودى سعيد إبراهيم.
 
وكرم الرئيس السيسى الشهداء ضباط صف وجنود القوات المسلحة، وبينهم الشهيد البطل، رقيب أول حسام مصطفى محمد مرجونة، والشهيد البطل، رقيب علاء طلال وهبة أو ريشة،  والبطل الشهيد، جندى مصطفى عمار محمود أحمد عمار، والشهيد البطل، جندى أبانوب راغب تكلا، والشهيد البطل، جندى محمد صبرى عبد العال.
 
وكرم الرئيس أسر الشهداء من أمناء الشرطة والمجندين، وبينهم، الشهيد البطل، أمين شرطة السيد عبد الحق محمد شفطر، والشهيد البطل، بدرى نبيل عبد الحميد.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بحضور الرئيس السيسي.. بدء احتفالية "يوم الشهيد" بتلاوة القرآن الكريم..فيديو

صور.. مدرسة الأقصر الثانوية بنات تحتفل بـ"يوم الشهيد" بحضور قيادات تعليم الأقصر

نص كلمة السيسى فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد

الشهداء

السيسى

اسلام مشهور

أخبار الحوادث

حادث الواحات

تكريم الشهداء




لا تفوتك
الرئيس السيسي: المشروعات القومية الجديدة لا تكلف موازنة الدولة شيئا

الرئيس السيسي: المشروعات القومية الجديدة لا تكلف موازنة الدولة شيئا

تحطم طائرة ركاب إثيوبية على متنها 157 شخصا خلال رحلة لنيروبى

تحطم طائرة ركاب إثيوبية على متنها 157 شخصا خلال رحلة لنيروبى

أشغال شاقة للمحترفين فى ملاعب العالم اليوم.. محمد صلاح يسعى لاستعادة ذاكرة التهديف مع ليفربول ضد بيرنلى.. تريزيجيه وكريم حافظ فى مغامرة جديدة مع قاسم باشا.. وكوكا لمواصلة التألق مع أولمبياكوس اليونانى

أشغال شاقة للمحترفين فى ملاعب العالم اليوم.. محمد صلاح يسعى لاستعادة ذاكرة التهديف مع ليفربول ضد بيرنلى.. تريزيجيه وكريم حافظ فى مغامرة جديدة مع قاسم باشا.. وكوكا لمواصلة التألق مع أولمبياكوس اليونانى

الفضائح تطارد قطر.. "صنداى تايمز" تكشف وثائق مسربة لرشاوى الدوحة السرية للفيفا.. الإمارة قدمت 880 مليون دولار للاتحاد الدولى مقابل استضافة كأس العالم 2022.. وقناة الجزيرة وقعت عقدا ضخما بحقوق البث لإتمام الصفقة

الفضائح تطارد قطر.. "صنداى تايمز" تكشف وثائق مسربة لرشاوى الدوحة السرية للفيفا.. الإمارة قدمت 880 مليون دولار للاتحاد الدولى مقابل استضافة كأس العالم 2022.. وقناة الجزيرة وقعت عقدا ضخما بحقوق البث لإتمام الصفقة

ليفربول يخشى مفاجآت بيرنلي فى الدوري الإنجليزي اليوم

ليفربول يخشى مفاجآت بيرنلي فى الدوري الإنجليزي اليوم

الحب مش بيريسنج ولا دبلة.. خبيرة علاقات ترد على موضة تركيب خاتم الخطوبة فى اللحم

الحب مش بيريسنج ولا دبلة.. خبيرة علاقات ترد على موضة تركيب خاتم الخطوبة فى اللحم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة