video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 مارس 2019 01:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

هيئة الإذاعة الإثيوبية: لا ناجين فى حادث تحطم الطائرة

الأحد، 10 مارس 2019 12:27 م
هيئة الإذاعة الإثيوبية: لا ناجين فى حادث تحطم الطائرة طائرة - أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق

قالت هيئة الإذاعة الإثيوبية إنه لا يوجد ناجين فى حادث تحطم الطائرة، موضحة أن مواطنين من 33 دولة كانوا على متنها.

كانت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية قد أعلنت بدء عمليات البحث والإنقاذ عن ضحايا الطائرة التابعة لها والتى تحطمت فى طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبى.

وأوضحت الشركة - حسبما أوردت شبكة (سكاى نيوز) البريطانية اليوم الأحد، أن الطائرة تحطمت بعد 6 دقائق من إقلاعها من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا .. مشيرة إلى أنه لا توجد معلومات مؤكدة حتى الآن حول وجود ناجين من الحطام أو حول عدد الضحايا.

كانت الطائرة من طراز (بوينج 737) تحمل على متنها 149 راكبًا إلى جانب 8 من أفراد الطاقم، فيما أعرب رئيس الوزراء الإثيوبى عن خالص تعازيه لعائلات ضحايا الطائرة المنكوبة.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الخطوط الجوية الإثيوبية: الطائرة المنكوبة تحطمت بعد 6 دقائق من إقلاعها

الاتحاد الإفريقى: صلواتنا مع عائلات الركاب وطاقم الطائرة الإثيوبية المنكوبة

الخطوط الإثيوبية: سننشئ مركز معلومات للطائرة المنكوبة واستمرار عمليات البحث والإنقاذ

طائرة

أثيوبيا

تحطم طائرة أثيوبية

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق

غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو

غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف

الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة