هيئة الإذاعة الإثيوبية: لا ناجين فى حادث تحطم الطائرة

رويترز

قالت هيئة الإذاعة الإثيوبية إنه لا يوجد ناجين فى حادث تحطم الطائرة، موضحة أن مواطنين من 33 دولة كانوا على متنها.

كانت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية قد أعلنت بدء عمليات البحث والإنقاذ عن ضحايا الطائرة التابعة لها والتى تحطمت فى طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبى.

وأوضحت الشركة - حسبما أوردت شبكة (سكاى نيوز) البريطانية اليوم الأحد، أن الطائرة تحطمت بعد 6 دقائق من إقلاعها من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا .. مشيرة إلى أنه لا توجد معلومات مؤكدة حتى الآن حول وجود ناجين من الحطام أو حول عدد الضحايا.

كانت الطائرة من طراز (بوينج 737) تحمل على متنها 149 راكبًا إلى جانب 8 من أفراد الطاقم، فيما أعرب رئيس الوزراء الإثيوبى عن خالص تعازيه لعائلات ضحايا الطائرة المنكوبة.