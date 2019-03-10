نيابة كرموز تعاين موقع حريق مصنع الزبادى لمعرفة أسبابه وتستمع أقوال الشهود

الإسكندرية أسماء على بدر

قرر المستشار السيد عزاز، رئيس نيابة كرموز، ندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع آثار الحريق وتحديد أسبابه، وتشكيل لجنة هندسية من حى غرب لمعاينة العقارات المجاورة لبيان مدى تضررها من الحريق.

كما قررت النيابة الاستعلام من الدفاع المدنى والسلامة المهنية عن مدى التزام المصنع بالاشتراطات اللازمة، وضبط وإحضار صاحب المصنع.

وأجرى فريق من النيابة العامة معاينة لموقع المصنع المحترق، وسؤال المصابين وشهود العيان.

وألقت مباحث الإسكندرية القبض على صاحب مصنع الألبان بمنطقة غيط العنب والذى اندلع به حريق هائل، صباح اليوم الأحد، ما أسفر عن إصابة 28 شخصا باختناقات.

وكانت قد سيطرت الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب فى مصنع لانتاج الزبادى، غرب الإسكندرية، وأسفر عن إصابة 28 شخصا فى الحادث، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية اخطارا بنشوب الحريق وانتقل قيادات الأمن وتبين أن المصنع مساحته 300 متر تقريباً، بمنطقة غيط العنب، غرباً، قبل امتداد النيران للعقارات المجاورة، وجرى الدفع بـ12 سيارات.

كما تبين بالفحص أن المصنع غير مرخص، مكون من طابق أرضى "مبان" وطابقين علويين "حديد وأسقف صاج"، غير مستوفى الاشترطات الأمنية، وتبلغ مساحته 300 متر تقريبًا، وتم الدفع بـ12 سيارات إطفاء لمحاولة للسيطرة على الحريق قبل امتداده للعقارات المجاورة، وفرار السكان المحتجزة بالعقارات بإستخدام السلم الهيدرولك.

أخطرت النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم، وجارى فحص سبب نشوب الحريق من فريق البحث الجنانى والحماية المدنية ونيابة كرموز، وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.