موجز 6.. البرلمان يوافق على تعيين الفريق كامل الوزير وزيرا للنقل



اليوم السابع بلس

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها تأكيد وزارة الخارجية سقوط 6 مصريين ضحايا فى حادث الطائرة الإثيوبية، بالإضافة إلى قرار الرئيس السيسي ترقية اللواء كامل الوزير إلى رتبة فريق وتكليفه بحقيبة وزارة النقل وموافقة البرلمان على تعيينه وزيرا للنقل.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار السادسة مساء..

الخارجية تؤكد سقوط 6 مصريين ضحايا فى حادث الطائرة الإثيوبية

أعربت جمهورية مصر العربية ،عن خالص التعازي في ضحايا حادث تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية اليوم الأحد ، وعلى متنها 157 شخصا منهم 6 مواطنين مصريين.

مجلس الوزراء يسلم للبرلمان تقريرا نصف سنوى عن تقدم أعمال برنامج الحكومة

سلم مجلس الوزراء تقريرا نصف سنوى، عن تقدم أعمال برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الأشهر الستة الأولى لتوليه المسئولية، لمجلس النواب.

كيف نفهم الثانوية التراكمية؟.. 20 معلومة توضح التفاصيل الكاملة لتطويرها

تساؤلات كثيرة يطرحها أولياء الأمور والطلاب والمجتمع التعليمى، حول آخر مستجدات وأحداث التطوير فى الثانوية العامة التراكمية، "اليوم السابع" يوضح فى التقرير التالى تفاصيل الثانوية العامة التراكمية فى 20 معلومة تلخص كافة المحاور.

تجديد حبس شيما الحاج ومنى فاروق بتهمة نشر فيديو جنسى مع مخرج شهير

قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، اليوم الأحد، تجديد حبس كل من شيما الحاج، ومنى فاروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامهن بنشر فيديو فاضح مع مخرج شهير.

صور.. مجلس النواب يوافق على ترشيح الفريق كامل الوزير وزيرا للنقل

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على ترشيح الفريق كامل عبد الهادى فرج الوزير، للتعيين وزيرا للنقل بأغلبية الحاضرين، وتمنى الدكتور على عبد العال التوفيق للفريق كامل الوزير فى منصبه.

انتشار فيديوهات لعنتيل جديد بالمحلة.. ومدير الأمن: لم نتلق أى بلاغات

شهدت قرية بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، انتشار فيديوهات جنسية لشخص يدعى"اسماعيل. ا" يبلغ من العمر 39 سنة، صاحب محل قطع غيار توك توك بالقرية، بعد تصويره العديد من السيدات، فى أوضاع جنسية، داخل إحدى الشقق بالقرية، وظهور أكثر من سيدة فى الفيديوهات التى يتم تداولها داخل القرية.

الكنيسة: عزل البابا تواضروس مجرد شائعة أظهرت محبة الأساقفة له

علق الأب بولس حليم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية، فى بيان رسمى صادر عن الكنيسة اليوم الأحد، على الجدل الذى شهده مواقع التواصل الاجتماعى حول جمع توقيعات لعزل البابا تواضروس الثانى، قائلا: "شكرًا لمن نشروا شائعة التحرك ضد البابا فلقد أظهرتم محبة المجمع والشعب لقداسة البابا".

نص كلمة السيسى فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن تقديم أسر الشهداء لأرواح أبنائهن من أجل مصر، ليس غريباً على شعبٍ مثلهم، له في البطولة باعٌ كبير.

الفريق كامل الوزير: "السكة الحديد ستكون فى طليعة الهيئات المصرية"

قدم الفريق كامل الوزير، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، وللشعب المصرى، على ترقيته لرتبة فريق.

وزير المالية: "الجنيه المصرى بخير ومعدل الفائدة انخفض 1%"

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن البنك المركزى المصرى حقق كل ما هو ضمن برنامج إصلاح السياسات النقدية، لافتا إلى أن أثار ذلك انعكست بشكل واضح فى الشارع على عكس ما كان يُشاع، قائلا: "الجنيه المصرى بخير، ومعدل الفائدة انخفض 1%، رغم أن خفض معدل الفائدة يؤثر على سعر الصرف".

"التعليم" تعلن جدول امتحانات الدبلومات الفنية بنظاميه الثلاث والخمس سنوات

اعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم جدول امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية (صناعى – زراعى – تجارى – فندقى) بنظاميه الثلاث والخمس سنوات، للعام الحالى 2018/2019، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام.

سودانية تشكو قطر للأمم المتحدة وتكشف الانتهاكات ارتكبت بحقها

قدمت المربية السودانية سحر عبدالباقي الشيخ، التي كانت تعمل في قطر لدى عائلة الشيخ سلطان بن سحيم في الفترة من عام 2013 إلى عام 2017، وتعرضت لانتهاكات جسيمة على يد السلطات القطرية، شكوى ضد قطر إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، وتسلم الشكوى محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية الأممية، وفقا لقطريليكس المحسوبة على المعارضة القطرية.

السيسي يكلف اللواء كامل الوزير بتطوير وزارة النقل ومرفق السكة الحديد

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء كامل الوزير بتطوير وزارة النقل ومرفق السكة الحديد بحلول عام 2020.

الأهلى يجدد قرار إيقاف صرف المكافآت بعد الخسارة أمام فيتا كلوب

جدد مسئولو النادي الأهلى قرار إيقاف صرف المكافآت للاعبين، بعد الخسارة أمام فيتا كلوب أمس السبت، فى خامس جولات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال افريقيا بهدف نظيف.

صور.. الزمالك يعلن تخصيص 40 أتوبيسا للجمهور أمام جورماهيا

تابع مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، حركة نقل أعضاء النادى من مقر القلعة البيضاء لملعب برج العرب، لمؤازرة الفريق فى مباراته أمام فريق جورماهيا الكينى، بالجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ملخص وأهداف مباراة ليفربول اليوم ضد بيرنلي فى الدوري الانجليزي

حقق فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح فوزاً غالياً على بيرنلي بنتيجة 4 –2 في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

أحمد المحمدي يشارك في فوز أستون فيلا على برمنجهام سيتي.. فيديو

تغلب فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه أحمد المحمدي قائد منتخب مصر على برمنجهام سيتي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب "سانت أندروس جراوند" ضمن منافسات الجولة الـ36 من عمر مسابقة دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" في إنجلترا.

الرئيس يرقى اللواء كامل الوزير لرتبة فريق.. ويطالبه: عاوز كل حاجة زى الكتاب ما بيقول.. السيسى: شمس مصر عادت للسطوع وحماية الأوطان مش بالكلام.. ويؤكد: مرتبات الجيش والشرطة طول عمرها متواضعة

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن فخره واعتزازه بوجوده مع أسر الشهداء قائلا: "موجودين هنا عشان نخلد الشرف، يعنى يا ريت أقدر أعمل أى حاجة لأسرة كل شهيد".

إمارة السخرة والقمع.. سودانية تفضح ممارسات قطر بحق العمالة.. قصة "سحر" ضحية التعذيب النفسى والجسدى.. رجال "تميم" ضربوها لعملها عند "سحيم" وحرموها من الاتصال بسفارتها.. والسيدة تشكو لدى مفوضية حقوق الإنسان بجنيف

انتهاكات حقوق العمالة الأجنبية فى قطر عرض مستمر، وتلقى قصة السيدة "سحر عبد الباقى الشيخ" المربية السودانية الضوء على جانب آخر يعرض له العمال فى الدوحة، حيث تروى السيدة وحشية النظام تجاهها بسبب عملها مع إحدى القبائل المناهضة لنظام الحمدين لتكون خير شاهد على قمع العمالة الذين يعملون أصلا تحت ظروف قاسية وتحت سطوة نظام ظالم لا يفهم معنى الإنسانية لتلجأ فى النهاية إلى مفوضية حقوق الإنسان فى جنيف.

الرئيس يكرم أسر الشهداء ويقبل يد والدة شهيدين.. زوجة الشهيد مصطفى الوتيدى: أنا مش أرملة.. والعميدان أحمد ومحمود الغنام يستعرضان بطولات العملية الشاملة.. ووالدة شهيد: طلب من أصحابه يرسموله طلقة على صدره وقد كانت

شهدت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمقر مركز المنارة للمؤتمرات، للاحتفال بيوم الشهيد، استعراض البطلين التوأمين، العميد أركان حرب محمود الغنام، وشقيقه العميد أركان حرب، أحمد الغنام، بطولات العملية الشاملة سيناء 2018.

"التعليم" تعتمد درجات الصفين الثانى والثالث الثانوى بـ"التراكمية" كأساس لمجموع الثانوية العامة المؤهل للجامعة.. الطالب يختبر 8 امتحانات لاختيار أفضل 4 درجات.. وتؤكد: أولى ثانوى تجريبية.. وأولياء الأمور يشيدون

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتبار درجات الصفين الثانى والثالث الثانوى فقط فى الثانوية التراكمية الجديدة والتى تم البدء فى تطبيقها على طلاب الصف الأول الثانوى دفعة العام الحالى 2018 - 2019، أساس فى مجموع الثانوية العامة المؤهل لدخول الجامعة، مع الاستقرار على اعتبار الصف الأول الثانوى لجميع الدفعات التى تلتحق بالأول الثانوى تجريبة وتدريبية على المنظومة الإلكترونية الجديدة.

صلوات أفريقية لضحايا حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة.. مصرع جميع الركاب من 33 جنسية.. الخطوط الإثيوبية: الطائرة اختفت عن الرادار بعد 6 دقائق من مغادرتها أديس أبابا.. ومحلل: الحادثة الثانية للشركة خلال 5 أشهر

بعد دقائق من تحطم الطائرة طراز "بوينغ 737" التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، صباح اليوم الأحد، أثناء رحلتها إلى العاصمة الكينية نيروبى، وكان على متنها 149 راكبا وثمانية أفراد من طاقم الطائرة، توجهت أنظار العالم، إلى أديس أبابا، مصليين للضحايا وذويهم، آملين العثور على ناجيين من الحادث، أثناء عمليات البحث والإنقاذ التى تجرى حاليًا فى منطقة "بيشوفتو" التى سقطت فيها الطائرة، بعد 6 دقائق فقط من مغادرتها أديس أبابا.

فى الندوة التثقيفية الـ30 للقوات المسلحة.. الرئيس يكلف كامل الوزير بتطوير وزارة النقل والسكة الحديد.. السيسي: المتسبب بحادث محطة مصر سيحاسب ولن نترك حق المصريين.. ويؤكد:4 تريليونات جنيه تكلفة المشروعات الجديدة

شهدت الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة للاحتفال بيوم الشهيد، العديد من الرسائل المهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى كان أبرزها إعلانه محاسبة المتسبب فى حادث محطة مصر الأخير بالقانون وتشديده على عدم ترك الدولة لحق المواطن المصرى.

3 أسلحة للزمالك بمواجهة جورماهيا فى ليلة حسم التأهل بالكونفدرالية.. جروس يتحدى بطل كينيا بالعائدين من الإيقاف.. شيكابالا و10 آلاف مشجع يساندون الأبيض.. واكتمال القوة الضاربة لأبناء ميت عقبة بشفاء المصابين

فى ليلة حسم فرصة التأهل بالكونفدرالية الافريقية يستضيف الزمالك نظيره جورماهيا الكينى، فى التاسعة من مساء اليوم الأحد، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، التى يسعى الأبيض خلالها لحصد الثلاثة نقاط لتحسين حظوظه بشكل كبير فى التأهل لدور ربع النهائى.

خالد صلاح يكتب على فيس بوك وتويتر: إشارة خطيرة من السيسي لتوعية الشباب الذين كانوا أطفالا فى أحداث يناير حتى لا يقعوا فريسة لشائعات المخربين والتكفيريين.. و7أفكار تحمى الجيل الجديد قبل أن يسرقه أعداء البلد

أكد الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع، على أهمية الانتباه لتوعية الشباب والنشء حتى لا يقعوا فريسة لشائعات المخربين، لافتا إلى ما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة اليوم، بالاهتمام بالشباب.