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مميش: عبور 69 سفينة قناة السويس بحمولة 3.5 مليون طن

الأحد، 10 مارس 2019 01:49 م
مميش: عبور 69 سفينة قناة السويس بحمولة 3.5 مليون طن قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الأحد، عبور 69 سفينة، بحمولة 3.5 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين.
 
وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 38 سفينة بحمولة 2.2 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج COSCO  SHIBBING VIRGA بحمولة 212 ألف طن، قادمة من هولندا، ومتجهة إلى الصين  .
 
وعبرت 31 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة)، بحمولة مليون و300 ألف طن، وأن أكبر حمولة لسفينة الحاويات الألمانية ANCWERBEN EXBRESS، بحمولة 146 ألف طن قادمة من سنغافورا، ومتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية  
 
 
 
 
 

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