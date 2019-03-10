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مقتل قيادى حوثى فى غارة للتحالف العربى بمديرية "كشر" اليمنية

الأحد، 10 مارس 2019 08:55 ص
مقتل قيادى حوثى فى غارة للتحالف العربى بمديرية "كشر" اليمنية قوات التحالف العربى ـ صورة أرشيفية
عدن (أ ش أ)
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أفادت مصادر يمنية اليوم الأحد بمقتل القيادى الحوثى أحمد نبيل السوارى فى غارة للتحالف العربى على مديرية "كشر" بمحافظة حجة.

وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم أن مديرية كشر تشهد مواجهات عنيفة بين قبائل حجور والحوثيين، لافتة إلى أن الضربات الجوية التى يشنها التحالف العربى تركز أهدافها على قطع طرق الإمداد والمقاتلين عن الميليشيات الحوثية.

كان تحالف دعم الشرعية فى اليمن قد أعلن أمس السبت مقتل أكثر من 200 عنصر من الميليشيات الحوثية فى عمليات بإسناد من قوات التحالف فى مديرية كشر بمحافظة حجة.

 


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