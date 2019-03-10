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مقتل عنصر رئيسى بتنظيم داعش شرق أفغانستان

الأحد، 10 مارس 2019 10:25 ص
مقتل عنصر رئيسى بتنظيم داعش شرق أفغانستان الشرطة الأفغانية
أ ش أ
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تمكنت القوات الخاصة التابعة لمديرية الأمن الوطنى الأفغانية من قتل مدبر الهجوم المنسق على شركة للبناء فى إقليم ننجرهار شرق أفغانستان.
ونقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية عن المتحدث باسم حاكم الإقليم عطا الله خوجيانى قوله " إن القوات الخاصة التابعة لمديرية الأمن الوطنى نفذت عمليات فى إقليم ننجرهار الليلة الماضية، أسفرت عن مقتل عنصر رئيسى بتنظيم داعش يدعى "سبحان".
وأوضح خوجيانى أن سبحان هو المدبر الرئيسى للهجوم المنسق الذى استهدف شركة خاصة للبناء بمدينة جلال آباد الأسبوع الماضى، وأضاف المسؤول الأفغانى أن العملية التى قامت بها القوات الخاصة أسفرت أيضا عن القبض على عدد من المشتبه بهم ، كما تم تدمير بعض الأسلحة والذخائر والمتفجرات.
يُشار إلى أن هجوم الأسبوع الماضى على شركة البناء أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 11 عاملا من الشركة وإصابة 9 آخرين.


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