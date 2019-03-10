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مفوضية الانتخابات تحظر استخدام صور الجيش الهندى فى الدعاية

الأحد، 10 مارس 2019 01:12 م
مفوضية الانتخابات تحظر استخدام صور الجيش الهندى فى الدعاية الجيش الهندى
رويترز
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أصدرت مفوضية الانتخابات الهندية مذكرة تطالب فيها الأحزاب السياسية بعدم استخدام صور القوات المسلحة فى ملصقات حملاتها الانتخابية أو أى أشكال دعائية أخرى فى الانتخابات المقبلة.

وجاءت المذكرة فى أعقاب نشر صور على مواقع التواصل الاجتماعى فى الفترة الأخيرة تظهر استخدام حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم فى حملته الانتخابية صور طيار حربى هندي أسير أعادته باكستان فى الفترة الأخيرة بعد اشتباكات مع الهند بشأن كشمير المتنازع عليها.

وقالت المفوضية فى المذكرة التى نشرتها على موقعها الإلكترونى أمس السبت إن الأحزاب السياسية يتعين أن تمتنع عن استخدام صور العسكريين فى دعايتها الانتخابية إذ أن القوات المسلحة جهة "محايدة غير سياسية" فى الديمقراطيات الحديثة.

وأشارت المفوضية إلى أمر صادر فى عام 2013 يفيد بعدم استخدام "الأحزاب السياسية والمرشحين" لصور العسكريين "بأى شكل فى الإعلان/ الدعاية/ الحملات أو بأى شكل آخر فيما يتعلق بالانتخابات". وطالبت "بالتزام صارم" بالأمر.

 

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