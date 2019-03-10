مصرع 3 أطفال شقيقات بعد تسممهن فى المنوفية

المنوفية – محمود شاكر

لقيت 3 فتيات شقيقات مصرعهن، إثر تناولهن مادة سامة عن طريق الخطأ، بقرية سمادون التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية .

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطاراً من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام، كل من "ح ه ا" 7 سنوات، وشقيقتيها "ك" 5 سنوات، و"ا" 4 سنوات، مقيمين بقرية سمادون دائرة المركز جثث هامدة .

بالانتقال والفحص وسؤال كلا من والدهن ووالدتهن قرروا بتناول بناتهن مادة سامة "سم فئران" بطريق الخطأ أثناء تواجدهم بالمنزل، ونفيا الشبهه الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبى على الجثث، أفاد عدم وجود إصابات ظاهرة ووجود إفرازات من الفم والأنف وزرقة بالشفتين والوفاة نتيجة تناول مادة سامة، ما أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية وفشل بالتنفس، وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة .