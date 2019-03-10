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مصرع طفل غرقا أثناء لعبه على حافة إحدى الترع بالبحيرة

الأحد، 10 مارس 2019 11:39 ص
مصرع طفل غرقا أثناء لعبه على حافة إحدى الترع بالبحيرة جثة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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لقى طفل مصرعة غرقا أثناء لعبه على حافة إحدى الترع بمركز دمنهور بالبحيرة .
 
كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة، من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.
 
وبالفحص تبين، ورود بلاغ لمركز شرطة دمنهور من المستشفى العام، بوصول الطفل "أ.ع.س" 3 سنوات، ومقيم قرية زرقون دائرة المركز جثة هامدة إدعاء غرق.
 
وبتوقيع الكشف الطبي عليه، بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهرية، وسبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.
 
وبسؤال والدته، قررت أنه حال قيام الطفل المذكور باللهو بجوار حافة الترعة رفقة جده بأرضه الزراعية، إنزلقت قدماه وسقط بالمياه، وغرق وتم انتشاله بمعرفة الأهالي، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك .
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
 

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