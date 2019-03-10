مصرع طفل دهسه عمه بالسيارة فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقى طفل بناحية مركز دكرنس، مصرعه بعد أن صدمه عمه أثناء استقلاله سيارة ميكروباص والعودة للخلف.



تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى دكرنس العام، بوصول الطفل "لؤي" سنتين، مقيم طرف أسرته بقرية المرسى التابعة لدائرة المركز، مصابا بكسر فى قاع الجمجمة ونزيف داخلى بالبطن إدعاء حادث سيارة.

وبسؤال عمه "محمد" 35 سنة، أقر بأنه أثناء قيامه باستقلال سيارته الميكروباص، والعودة إلى الخلف دهسة بالخطأ.

وورد تقرير مفتش الصحة، بأن الوفاة نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.