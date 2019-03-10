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مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين فى 3 حوادث تصادم بالبحيرة

الأحد، 10 مارس 2019 11:05 ص
مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين فى 3 حوادث تصادم بالبحيرة حادث تصادم - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا بمصرع شخصين وإصابة 14 آخرين فى 3 حوداث تصادم متفرقة، بمراكز كفر الدوار، وأبو حمص، ووادى النطرون بالبحيرة.
 
كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى اخطارا بالحوادث من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.
 
وبالفحص تبين، ورود بلاغ لمركز شرطة أبوحمص، بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى السريع أمام قرية سحالى اتجاه القاهرة، وبالانتقال والفحص، تبين حدوث تصادم بين 3 سيارات، و أسفر الحادث عن إصابة قائدى السيارتين الأولى والثانية، ومرافق قائد السيارة الثالثة. 
 
وفى وادى النطرون، ورد بلاغ بوقوع حادث تصادم، وإشتعال النيران بسيارة بطريق وادى النطرون - العلمين، طريق الخدمات بالكيلو 50 إتجاه العلمين دائرة المركز .
 
وبالفحص، تبين حدوث تصادم بين سيارتين نقل، وذلك أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه، إختلت عجله القيادة بيد قائدها، مما أدى لإنحرافها وإصطدامها بالسيارة الثانية التى تصادف قدومها فى الإتجاه المقابل، وإنقلاب الأولى على جانب الطريق، وإشتعال النيران بمقدمتها، وتم السيطره على الحريق وإخماده.
   
و أسفر الحادث، عن وفاة قائد السيارة الأولى، وإصابة قائد السيارة الثانية بسحجات وكدمات وإشتباه كسور .
 
وفى كفر الدوار، ورد بلاغ بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى السريع، أمام قرية منشية الأوقاف إتجاه الإسكندرية .
 
بالإنتقال والفحص، تبين حدوث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ملاكى، وذلك أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه، إختلت عجلة القياده بيد قائدها، مما أدى لإنحرافها وإصطدامها بالسيارة الثانية وأحد أعمدة الإناره بالجزيرة الوسطى بالطريق  .
 
أسفر الحادث، عن وفاة ربة منزل من مستقلى السيارة الأولى، وإصابة قائدى السيارتين و8  من مستقلى السياره الأولى .
 
وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
 

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