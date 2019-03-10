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مصدر بـ"أنربك": 3 مليارات جنيه تكلفة المشروع الجديد لإنتاج بنزين 92 و95

الأحد، 10 مارس 2019 04:00 ص
مصدر بـ"أنربك": 3 مليارات جنيه تكلفة المشروع الجديد لإنتاج بنزين 92 و95 طارق الملا وزير البترول خلال تفقده شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "أنربك"
كتب - أسماء أمين
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قال مصدر مطلع بشركة الاسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "أنربك"  أنه تم  تشغيل المشروع الجديد لانتاج البنزين 92 و95 ، العالى الأوكتين الخالى من الإضافات الكيميائية الضارة بالبيئة بزيادة حوالى 700  ألف طن سنوياً بالإضافة إلى زيادة انتاج البوتاجاز لـ 38 الف طن سنويا بتكلفة تصل إلى 3 مليار جنيه.
 
وأوضح المصدر، أن المشروع يهدف لسد احتياجات السوق المحلى من استهلاك البنزين بنوعيه 92 و 95 حيث يصل إنتاجه إلى 1.34 مليون طن خلال 2018/2019 ليغطى حوالى 43% من استهلاك مصر، ومن المخطط زيادة حجم إنتاجه ليصل ‏إلى 1.41 مليون طن خلال 2019/2020.
 
 
وأكد المصدر، أن المشروع الجديد سيؤدى إلى زيادة أنتاج بنزين 29/95 والبوتاجاز لسد احتياجات السوق، بحيث يهدف إلى زيادة معدل انتاج الشركة من 11% إلى 20%، مما سيترتب عليه خفض معدلات الاستيراد.
 
وأكد أن وزير البترول اعطى دفعة قوية لإنجاز المشروع بوضعه على الإنتاج قبل الموعد المحدد ، نظراً لأهمية المنتجات المستخرجة للسوق المحلى والتى سوف تساهم فى تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة ، نظرا لأنه سيساهم بقوة فى النهوض بالصناعة الوطنية وتحسين ميزان المدفوعات مما يعود بالنهوض على الاقتصاد المصرى .
 
 

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