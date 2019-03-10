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مستشفى ناصر ببنى سويف يستقبل جثة سيدة.. والنيابة تحقق فى الواقعة

الأحد، 10 مارس 2019 09:43 م
مستشفى ناصر ببنى سويف يستقبل جثة سيدة.. والنيابة تحقق فى الواقعة جثه- ارشيفيه
بنى سويف أيمن لطفى
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استقبل المستشفى العام بمركز ناصر شمال بنى سويف مساء اليوم الأحد "شيرين.م.د - 35 سنة" ربة منزل، مقيمة قرية دلاص دائرة المركز، جثة هامدة .

وتلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بنى سويف إخطارًا من العميد يحيى محفوظ مأمور مركز شرطة ناصر يفيد بتلقيه بلاغًا من مستشفى ناصر العام بوصول شيرين.م.د - 35 سنة، ربة منزل مقيمة بقرية دلاص دائرة المركز، جثة هامدة، اشتباه جنائى.

ودلت تحريات الرائد محمد محروس رئيس مباحث مركز ناصر، على وجود خلافات بين المجنى عليها وزوجها الذى تقدم ببلاغ ضدها الجمعة الماضية، قبل ذهابها إلى منزل أسرتها، وأصدرت النيابة قرارًا صباح اليوم الأحد بضبط وإحضار الزوجين، وأبلغ والدها مساء اليوم عن وفاتها ونقلتها سيارة إسعاف من داخل منزل والدها إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق .

 

 


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