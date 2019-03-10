مستشفى بنها الجامعى: كلب ينهش وجه طفل.. وخضوعه لعمليات طارئة

القليوبية نيفين طه

قال مصدر بمستشفى بنها الجامعى، إن إدارة الطوارئ بالمستشفى استقبلت الطفل محمد أحمد سالم، المقيم بقرية كفر طخا التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مصاب بتشوه كبير بالوجه إثر افتراس كلب له أثناء قيام والدته بتقديم الطعام له، وقيام الطفل بمداعبته فقام بافتراسه.

وأكد المصدر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم إثبات حالة الطفل بنقطة المستشفى وتم إخطار مستشفى الحميات ببنها، حيث تم إعطاء الطفل مصل على إثر ما تعرض له من افتراس وعقر. وأشار المصدر إلى أنه تم توفير الدم اللازم للطفل وأنه سيتم إعداده من أجل لدخول غرفة العمليات.