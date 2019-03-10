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مدير طوارئ بنها الجامعى: الطفل المعقور حالته مستقرة وإجراء عمليات تجميل له

الأحد، 10 مارس 2019 03:35 م
مدير طوارئ بنها الجامعى: الطفل المعقور حالته مستقرة وإجراء عمليات تجميل له كاب يشوه وجه طفل
كتب نيفين طه
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قال الدكتور عمرو الدخاخنى، مدير أقسام الاستقبال والطوارئ بمستشفى بنها الجامعى، إن حالة الطفل محمد أحمد سالم مستقرة، ومحجوز حاليا فى عناية الطوارئ بمستشفى بنها الجامعى.

 

وأضاف الدخاخنى، لـ"اليوم السابع"، أن المستشفى استقبلت الطفل بالأمس وكان يعانى من جروح قطعية بالوجه، وتم التواصل مع وزارة الصحة لتوفير طبيبة من الحميات لمتابعة حالة الطفل، وأخذ المصل الخاص بعقر الكلب، كما تم اجراء عمليات تجميل له بإشراف أطباء الجراحة والتجميل بالمستشفي.

 

وكانت إدارة الطوارئ بمستشفى بنها الجامعى، قد استقبلت بالأمس، الطفل محمد أحمد سالم، المقيم قرية كفر طحا التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مصاب بتشوه كبير بالوجه إثر افتراس كلب له أثناء قيام والده بتقديم الطعام له، وقيام الطفل بمداعبته فقام بافتراسه.

 

وتم إثبات حالة الطفل بنقطة المستشفى، وتم إخطار مستشفى الحميات ببنها، حيث تم إعطاء الطفل مصل على أثر ما تعرض له من افتراس، وعقر الكلب له.


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