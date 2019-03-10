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محمد بن زايد عن الأولمبياد الخاص: المجتمع لا يكتمل بناؤه إلا بمساهمة الجميع

الأحد، 10 مارس 2019 08:13 م
محمد بن زايد عن الأولمبياد الخاص: المجتمع لا يكتمل بناؤه إلا بمساهمة الجميع محمد بن زايد ومحمد بن راشد يتسلمون شعلة الأمل
كتب هيثم سلامة
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بعد استقبال "شعلة الأمل" للأولمبياد الخاص الذى تستضيفه أبو ظبى، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، اليوم، أن المجتمع لا يكتمل بناؤه إلا بمساهمة جميع أفراده وأصحاب الهمم لبنة أساسية.

قال محمد بن زايد: "شاركت مع أخى محمد بن راشد.. خلوة أصحاب الهمم.. رسالتنا عالمية لحشد الجهود في تمكين أصحاب الهمم.. المجتمع لا يكتمل بناؤه ونجاحه إلا بمساهمة جميع أفراده.. وأصحاب الهمم لبنة أساسية فيه.. هم أصحاب إرادة وعزيمة وعطاء.. ننشد لهم واقعاً أفضل ومستقبلاً أجمل"

محمد بن زايد
 

وأضاف: "ببالغ الاعتزاز.. تسلمت وأخى محمد بن راشد اليوم.. شعلة "الأمل" للأولمبياد الخاص الذى تستضيفه أبوظبي.. حدث رياضي عالمي يحتضنه الوطن.. أرض السلام والمحبة والتآلف.. الأوطان تتسع للجميع ولكل من يعطي ويبذل بلا حدود".

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وتستضيف العاصمة أبو ظبى بدولة الإمارات  7 آلاف رياضى من أكثر من 190 دولة فى الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية "أبو ظبى 2019" والذى يقام فى الفترة من 14 إلى 21 مارس الجارى.

محمد بن زايد ومحمد بن راشد
محمد بن زايد ومحمد بن راشد يستقبلون شعلة الأمل

يذكر أن اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية فى أبو ظبى 2019، تستعد لأكبر برنامج للتبادل الثقافى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال برنامج المدن المضيفة، الذى يهدف إلى تعريف الوفود الزائرة على ثقافة دولة الإمارات والتعرف على معالمها السياحية والثقافية والأثرية قبل مشاركتهم فى البطولة العالمية الأضخم إنسانيا ورياضيا على مستوى العالم.

 

 


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