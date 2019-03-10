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محافظ قنا يتفقد نقاط الفحص ضمن مبادرة 100 مليون صحة بمدينة قوص ونقادة

الأحد، 10 مارس 2019 05:42 م
محافظ قنا يتفقد نقاط الفحص ضمن مبادرة 100 مليون صحة بمدينة قوص ونقادة جانب من الجولة
قنا - وائل محمد
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قام اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا بتفقد مدينتىّ قوص ونقادة لمتابعة سير عدد من نقاط المسح الخاصة بمبادرة 100مليون صحة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل والتأكد من تقديم خدمات المبادرة للمواطنين على أكمل وجه، رافقه الدكتور أيمن خضارى وكيل وزارة الصحة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وفي مدينة قوص قام المحافظ بزيارة "وحدة الصحة بقرية المخزن، وحدة الصحة بقرية الحراجية، الوحدة الصحية بقرية الحمر والجعافرة، مستشفى قوص المركزى" ثم توجه إلى مدينة نقادة لزيارة الوحدات الصحية بقري "كوم الضبع وكوم بلال"، حيث تابع بتلك الوحدات إجراءات الفحص بداية من تسجيل البيانات وسحب العينات مرورا بالفحوصات والتحاليل وإعلان النتائج والتقى خلال الجولة بعدد من المواطنين والذين عبروا عن سعادتهم بالمبادرة متوجهين بالشكر للقيادة السياسية لحرصها واهتمامها بصحة المواطن المصري.

وأكد الهجان أن كافة نقاط الفحص تشهد إقبالا كثيفا من قبل جميع الفئات المستهدفة وهو ما يوضح ارتفاع الوعى لدى المواطنين واهتمامهم بإجراء الفحوصات الطبية للحفاظ على صحتهم، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المواطنين الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن بلغ 405 ألفا و 806 مواطنين بنسبة 137% من المستهدف تحقيقه خلال هذه الفترة.

كما تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا سير العمل بمحور قوص- نقادة الذى يمتد بطول 19 كم ويربط بين كافة الطرق الطولية بداية من الطريق الصحراوى الغربى وحتى الطريق الصحراوى الشرقى من خلال 14 كوبري و12 نفقا بتكلفة مليار و260 مليون جنيه.

وتفقد الهجان الأعمال الإنشائية التى تجرى بالكوبرى العلوى بطريق مصر- أسوان الزراعى أعلي ترعة الكلابية ضمن امتداد المحور، كما تابع سير العمل بالكوبرى الذى يجرى إنشاؤه على النيل، مشيرا إلى أنه نسبة تنفيذ إجمالى الأعمال بالمشروع وصلت إلى 30% فيما وصلت نسبة تنفيذ الكوبرى على النيل إلى 65%.

وفى استجابة سريعة من المحافظ لشكوى مسئولى الشركة المنفذة بشأن الأراضي المزروعة بالقصب والتى تعوق تقدم سير العمل بالمحور وجه الهجان مدير مصنع السكر بمدينة قوص بسرعة استخراج أذون الحصاد الخاصة بمساحة 60 فدانا مزروعة بالقصب تقع بين طريق مصر - أسوان الزراعي والطريق الصحراوي الشرقي وذلك تمهيدا للبدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية لتعويض أصحابها ومن ثم البدء فى أعمال الرفع المساحي لاستكمال امتداد المحور.


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