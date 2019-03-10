محافظ سوهاج : تنفيذ 12 ألف مشروع للشباب بتكلفة مليار و210 مليون جنية ضمن مبادرة "مشروعك"

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، عن تنفيذ 12 ألف و220 مشروعاً، ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بتكلفة مليار و210 مليون و906 ألف جنيه، لتوفر 23 ألفا و651 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وأوضحت أماني محمد يوسف مدير المشروع القومي للتنمية "مشروعك" بالمحافظة، فى بيان للمحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، جاءت من أكثر المدن تفاعلاً مع المبادرة بعدد 1657 مشروعاً، ثم دار السلام بعدد 1248 مشروعاً، والمنشاة 1288 مشروعاً، والمراغة 836 مشروعاً، والبلينا 1255 مشروعاً، وجهينة 807 مشروعاً، وطما 1300 مشروعاً، وسوهاج 630 مشروعاً، وحي غرب 388 مشروعاً، وأخميم، 654 مشروعاً، وجرجا 1370 مشروعاً، وحي شرق 401 مشروعاً، وساقلتة 291 مشروعاً، وحي الكوثر 95 مشروعاً.

ولفتت "أماني"، أنه من أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع نقل وتداول اللحوم بطريقة آمنة وصحية من خلال سيارات مجهزة، بالإضافة إلى مشروعات متنوعة ومنها تسمين ماشية، ومصانع للأعلاف، ومحلات بيع ملابس جاهزة، ووجبات سريعة، ومخابز نصف آلي، وآلي.

وأضافت، إلى تنفيذ مشروعات مصانع سيراميك ورخام، بالإضافة إلى الباكيات التي أقيمت في الأماكن المخصصة للتسوق، للحد من ظاهرة الباعة الجائلين، والتي ساهمت بشكل كبير في نسبة أمان واستقرار لمالكيها.