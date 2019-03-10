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محافظ دمياط: مناقشة الخطوات التنفيذية لتغطية التخصصات النادرة بالمستشفيات

الأحد، 10 مارس 2019 03:13 م
محافظ دمياط: مناقشة الخطوات التنفيذية لتغطية التخصصات النادرة بالمستشفيات اجتماع محافظ دمياط
دمياط - عبده عبد البارى
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ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الخطوات التنفيذية لسد العجز فى الأطباء وتغطية التخصصات الدقيقة والنادرة بمستشفيات المحافظة، وذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم مع الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بدمياط والدكتورة نسرين عمر وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور نور الدين جويلى أستاذ جراحة القلب والصدر وعدد من أعضاء هيئة التدريس وأساتذة كلية الطب بجامعة المنصورة.

وأكدت المحافظ، أن هذا اللقاء جاء فى إطار بروتوكول التعاون بين مديرية الشئون الصحية وكلية الطب بجامعة المنصورة فى مجال تقديم الخدمات الصحية والطبية، وكذلك تدريب الأطباء وتوفير التخصصات الدقيقة والغير متوفرة بمستشفيات المحافظة من خلال التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وفقا للضوابط المقررة بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بشأن الخدمة المدنية.

وأشارت الدكتورة منال عوض، أنه تم الاتفاق على عقد قوافل طبية بالتعاون مع كلية الطب بجامعة المنصورة، شاملة كافة التخصصات لتقديم أفضل الخدمات الصحية للأهالى بالقرى الأكثر إحتياجا بالمحافظة، لافتة إلى أنه تم توجيه مديرية الشئون الصحية بعقد جدول يتضمن مواعيد وأماكن التنفيذ وبدء إجراءات التنسيق مع فرع المجلس القومى للمرأة والهيئة العامة لتعليم الكبار ومديرية التضامن الاجتماعى لتنظيم ندوات للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن أورام الثدى ومخاطر الإدمان وعقد امتحانات لمحو الأمية خلال فعاليات تلك القوافل والتى من المقرر إنطلاقها أواخر الشهر الحالى.

ورحبت محافظ دمياط بهذا التعاون الجاد والمثمر مع جامعة المنصورة للنهوض بالخدمات الصحية داخل المحافظة متوجهة لهم بخالص الشكر والتقدير لما يبذلونه من جهد لتنفيذ هذا الهدف.

 

 


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