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محافظ بنى سويف يعلن تحصين 190 ألف رأس ماشية

الأحد، 10 مارس 2019 04:04 م
محافظ بنى سويف يعلن تحصين 190 ألف رأس ماشية محافظ بنى سويف
بنى سويف :هانى فتحى
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أكد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، على أهمية تكثيف الجهود التى يقوم بها قطاع الطب البيطرى فى مجالات التحصينات والرعاية البيطرية والتوعية والإرشاد من خلال التوسع فى القوافل البيطرية وامتدادها لكافة القرى والنجوع والتوابع، مشددًا على ضرورة استمرار تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على المجازر، والعمل على تطوير منظومة العمل بها.

 

جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور طارق الوكيل مدير الطب البيطرى، لمناقشة مستجدات العمل فى الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية بكافة مراكز وقرى المحافظة ضد الأمراض الوبائية، والتى بدأت فى فبراير الماضى وتم تمديدها لمنتصف الشهر الجارى، فضلا عن متابعة الحملات الرقابية التى تقوم بها المديرية بالتعاون مع مباحث التموين والصحة والبيئة للتفتيش على محلات الجزارة ومحلات بيع وتصنيع اللحوم للتأكد من جودة وسلامة المعروض منها حفاظا على صحة المواطنين.

 

وخلال اللقاء تم استعراض نتائج الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع، حيث بلغ العدد الاجمالى للحيوانات التى تم تحصينها وترقيمها"منذ بداية الحملة فى 2 فبراير الماضى وحتى 9مارس الحالى " 190ألف و138 رأس، بواقع 163 ألف و911 من الأبقار، و24 ألف و586 من الجاموس، و1641 من الأغنام والماعز، فيما تواصل الحملة أعمالها تحت متابعة وإشراف من المحافظة لتغطية مراكز وقرى المحافظة بالكامل.

 

وتضمن اللقاء الإشارة إلى الحملة التفتيشية التى قامت بها أجهزة المديرية "الخميس الماضى "بالاشتراك مع الجهات المختصة على محلات الجزارة ومحلات بيع وتصنيع اللحوم بمدينة بنى سويف والتى أسفرت عن تحرير 11 محضر لمخالفات متعلقة بالذبح خارج المجازر وعدم صلاحية المعروض من اللحوم للاستهلاك الآدمى، ووضع أختام مزورة ومادة ملونة على اللحوم، حيث تم ضبط أكثر 130 من اللحوم المتنوعة ( بقرى، ضأن، وكبدة).


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